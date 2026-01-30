「メディアレーダー」、広告企画のヒントが集まる専門メディア『MediaPicks』リリース

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242、以下：アイズ）が運営する広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」は、広告媒体の選定・企画立案に役立つ情報・事例を発信する新メディア「MediaPicks(メディアピックス)」をリリースしました。

メディアレーダーとは

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店と媒体社を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。媒体資料のダウンロードサイトにおける「認知率」「利用率」でNo.1*を獲得しています。会員登録すると、掲載社がメディアレーダー内に公開している広告・マーケティング資料・動画を無料で閲覧することや、広告業界向けのセミナーに無料で申し込むことが可能です。また、プロモーション施策の提案募集を行い、複数の掲載社から提案を受けることができます。

概要

広告代理店や広告主のマーケティング担当者など、広告実務に携わる方々を対象に、媒体理解の深化や企画発想のヒントにつながるコンテンツを継続的に発信していきます。

広告企画のヒントが集まる専門メディア「MediaPicks(メディアピックス)」

サイトURL：https://media-radar.jp/mediapicks/?a=pt(https://media-radar.jp/mediapicks/?a=pt)

＜主なコンテンツ＞

業界ニュース、インタビュー記事、テーマ別特集記事、ノウハウ解説、イベントレポートなど

MediaPicksの特長

1．専門性の高いコンテンツ

ニュース、広告ノウハウ、インタビュー、特集記事など多角的なコンテンツを通じて、広告企画に活かせる知見を提供します。媒体社への取材も交え、数値情報だけでは把握しづらい媒体の強みや活用方法を解説します。

2．実務に直結した情報設計

実際の広告事例やイベントレポートを通じて、現場で再現性のある施策情報を発信します。日本最大級の広告媒体・マーケティング資料のポータルサイト「メディアレーダー」と連携し、記事内で紹介した媒体やサービスの詳細情報・資料へスムーズにアクセスできる導線を設けています。

3．情報収集の効率化

媒体情報や活用事例を集約することで、調査から企画立案までのスピードと精度を高めます。

MediaPicks イメージ図背景

メディアレーダーは「広告業界のインフラへ」というビジョンを掲げており、その実現のため、会員のメディアレーダー上で広告施策の情報収集や媒体・サービスを比較検討するシーンにおける利便性の向上を図っております。

この度リリースしたMediaPicksでは、広告媒体に関するナレッジや最新の活用事例、実務に直結するノウハウを集約し、広告企画に必要な情報収集の時間とコストの削減を目指します。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

* 調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月