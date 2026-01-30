ケイアイスター不動産株式会社

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）は、当社グループが設定したグリーンローンフレームワーク（以下「本フレームワーク」）に基づき、株式会社みずほ銀行（本店／東京都千代田区、頭取／加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」）をアレンジャーとしたシンジケーション方式のグリーンローンについて2026年1月30日に契約締結したことをお知らせします。

グリーンローンとは

「グリーンローン原則（※1）」に準拠し、環境改善効果のある事業(グリーンプロジェクト)に資金使途を限定した調達手法のことで、当社グループは「グリーンローン原則 2025（LMA: Loan Market Association 等）」及び「グリーンローンガイドライン 2024 年版（環境省）」に基づき、2025年12月に本フレームワークを策定しました。第三者機関である株式会社格付投資情報センター（R＆I）からセカンド・パーティー・オピニオン（※2）を取得しています。本ローンは、同オピニオンを踏まえたグリーンローン調達です。

※1…ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）とアジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）が2018年3月に策定した環境分野に使途を限定する融資の国際ガイドライン

2018年12月にはローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）も参画

※2…株式会社格付投資情報センター（R&I）による第三者意見 https://www.r-i.co.jp/rating/esg/greenfinance/index.html

当社グループの取り組みについて

当社グループでは、サステナビリティにおける気候変動の課題に対して積極的に取り組んでおります。製造時や輸送過程においてCO2排出量が少ないとされる国産木材の利用推進や、開発する分譲住宅の標準仕様を全棟ZEH（Net Zero Energy House）水準に変更し、エネルギー消費量を軽減しました。これにより、事業の成長とGHG（※3）排出量削減の両立を目指し、環境課題の解決と持続可能な社会づくりに取り組んでおります。

当社グループでは、今後も経営理念である「豊かで楽しく快適なくらしの創造」に基づき、将来の世代も豊かな自然を享受し、安心して楽しく快適にくらせる、持続可能な地域・社会の発展に貢献し続けます。

※3…二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス排出量

■ グリーンローンの概要

借入人 ：ケイアイスター不動産株式会社

アレンジャー兼エージェント：株式会社みずほ銀行

アレンジャー ：農中信託銀行株式会社

貸付人 ：国内金融機関

担保権信託受託者 ：みずほ信託銀行株式会社

契約金額 ：85億円

契約締結日 ：2026年1月30日

期間 ：1年

資金使途 ：分譲戸建住宅事業の用地仕入資金

■ ケイアイスター不動産株式会社とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

資本金 4,818百万円（2025.3.31現在）

設 立 1990年11月

従業員数 2,664名（連結 / 2025.3.31現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

【リリースURL】

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/2026.01.30_mizuhobank.pdf

【報道関係者からのお問合せ先】

ケイアイスター不動産株式会社 広報室 広報課

TEL：03-5299-7575 FAX：03-5299-7562 E-mail：press@ki-group.co.jp