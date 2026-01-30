ミツウロコグリーンエネルギー株式会社および株式会社INPEX JAPAN間における電力事業での協業に関する基本合意書の締結について

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社連結子会社であるミツウロコグリーンエネルギー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：坂西学、以下「ミツウロコグリーンエネルギー」）および株式会社INPEXの100％子会社である株式会社INPEX JAPAN（以下、INPEX JAPAN）は、このたび、電力分野での協業に関する基本合意書（以下、MOU）を締結することについて合意しましたので、お知らせいたします。

本MOUを通して、両社は新会社を設立し、INPEX JAPANが国内において天然ガスを供給する顧客を中心に、電力販売に係る提案を進めると共に、今後は電力の調達、需給管理、市場取引を行ってまいります。また将来的には、太陽光発電所、蓄電池等を中心とした発電事業に関しましても顧客および市場ニーズに合わせた各種電源の開発に共同で取り組んでいく予定です。

ミツウロコグリーンエネルギーは、ミツウロコグループの企業理念である「豊かなくらしのにないて」として、ステークホルダーの協力体制を構築し、持続可能な社会の実現と、2050年度のカーボンニュートラルを目指しております。今後の事業展開を通じて、エネルギーの安定供給を土台に、地域社会との接点強化や多様化に合わせたサービスの拡充、付加価値の創出に取り組んでまいります。

INPEX JAPANは、親会社である株式会社INPEXが2025年2月に公表したINPEX Vision 2035における「責任あるエネルギー・トランジション」の実現に向けた成長軸の一つとして、総合エネルギー開発企業として電力関連分野での事業展開を目標としております。本MOUに基づく事業展開を通じて、今後も国内のエネルギー開発および安定供給の責任を果たすべく、エネルギー構造の変革に積極的に取り組んでまいります。



＜スキーム＞

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

電力企画部

住所：東京都中央区日本橋二丁目11番2号

電話番号：03-6758-6311

問合せフォーム：https://www.mitsuurokogreenenergy.com/contact/

株式会社INPEX

広報グループ

住所：東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー

電話番号：03-5572-0750