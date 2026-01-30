rakumo と USEN Smart Works、情報共有と業務効率化を支援する 「rakumo for Microsoft 365」の販売代理店契約を締結

rakumo株式会社

SaaSサービスの開発・提供を行う rakumo株式会社 （本社 ： 東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO 清水孝治、以下 rakumo）とUSEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN Smart Works（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大下 幸一郎、以下 USEN Smart Works）は、「rakumo for Microsoft 365」に関する販売代理店契約を締結しました。

■ 背景と目的

rakumo は 2025年9月より、Google Workspace で 121万以上の ID 実績を持つ rakumo 製品を Microsoft 365 向けに最適化して提供する業務提携をAvePoint Japan株式会社と開始しました。本提携に基づき、「rakumo カレンダー」「rakumo コンタクト」の提供を通じて、Microsoft 365 ユーザーの利便性向上と組織のエンゲージメント強化を強力に支援します。

一方、USEN Smart Worksは、「働き方を一歩前へ」をミッションに掲げ、「Google Workspace」や「Microsoft 365」といったクラウドサービスの提供を通じて、企業の生産性向上と柔軟な働き方の実現を支援しています。

この度の契約締結により、USEN Smart Worksが有する販売チャネルを通じて、業務効率化に課題を抱える多くのお客さまに「rakumo for Microsoft 365」を提供することが可能になります。

rakumoは今後も、Microsoft 365 ユーザーの利便性向上を強力に支援します。

■ 「rakumo for Microsoft 365」の概要

本製品は、Microsoft 365 のプラットフォーム上で動作し、日本企業の文化に最適化された機能とデザインにより、誰もが直感的に使え、業務効率や生産性向上を実現します。

rakumo カレンダー for Microsoft 365

組織の階層表示機能を備え、日本企業向けに使いやすくデザインされたスケジュール管理ツールです。役職者順表示や個人が自由に作成できるカスタムグループ機能など、見やすく使いやすいスケジュール管理・共有を実現します。

rakumo コンタクト for Microsoft 365

社内 ・ 社外の連絡先をクラウドで一元管理できる社員名簿 ・ 共有アドレス帳です。社員情報や取引先情報をクラウドで一元管理するため、個人でアドレス帳を作成する必要はありません。端末には個人情報を残さないのでセキュリティも万全です。

■ 会社概要

【rakumo 株式会社について】

本社 ：東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階

設立 ： 2004年12月17日

資本金 ： 396,884千円（2024年12月末現在）

代表者 ： 代表取締役社長グループCEO 清水孝治

事業内容 ： rakumo製品の開発・販売、情報通信機器、ソフトウエアの販売、左記に付随した導入支援サービス

コーポレートサイトURL ： https://corporate.rakumo.com/(https://corporate.rakumo.com/)

製品サイトURL： https://rakumo.com/

※本リリースに記載されている会社名/製品名/サービス名は、当社または各社/各団体の商標もしくは登録商標です。

※リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。