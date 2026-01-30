そのまま食べても満足感のある、ゆず胡椒風味のさば缶登場！！あっさりした味付けながら、ゆず胡椒のさわやかな辛みを感じられる味付け。

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、『さばで健康缶』シリーズにゆず胡椒であっさりと味付けした「さばで健康ゆず胡椒風味」を発売します。

製品特長

『さばで健康缶』シリーズは、国産のさばを使用し、さばに含まれる豊富なDHA、EPAを手軽においしくお召し上がりいただける缶詰シリーズです。

今回は、さばと相性が良いゆず胡椒を使用し、ゆず胡椒のさわやかな辛みを感じられる味付けに仕上げました。ゆず胡椒の香りと辛みが、さばの脂をさっぱりと感じさせる相性抜群な組み合わせです。

さば缶の市場は近年の原料状況などにより横ばい傾向です。味付けでは、水煮やみそ・醤油味の品揃えが豊富で、その他の味付けではトマトやカレー味など、水煮以外はどれも濃く味付けされたものが多くみられます。

「さばで健康ゆず胡椒風味」は、水煮でさば本来の旨みを感じながら、少し風味が欲しいと感じるお客様に向けてお届けする製品です。

おかずに、おつまみにちょうどいい。『さばで健康缶』シリーズ

『さばで健康缶』シリーズは、調理済みのため、開けてすぐに食べることができます。さらに温めてもそのままでもおいしくお召し上がりいただけます。原料の国産さばを缶に詰めて調理する製法のため、さばの旨みや栄養を残さずパックしています。約3年の賞味期間で、ローリングストックにも最適です。

製品開発について

Q.苦労した点はどんな点ですか？

ゆず胡椒の風味・辛みが感じられるよう、配合を検討し調整しました。

Q.おすすめの食べ方を教えてください

そのまま食べるのはもちろん、スライス玉ねぎや水菜、たっぷりの薬味と合わせて食べると、より充実したおかずの1品としてお召し上がりいただけると思います。

Q.伝えたいこと

春夏に向けて、ゆず胡椒のさわやかな辛みが効いた大人向けのフレーバーに仕上がっています。

ゆず胡椒がお好きな方、また日常的にさば缶を購入される方にも、新しい選択肢としてぜひ一度お試しいただけると嬉しいです。

（本製品開発担当）

～開発担当者のおすすめの食べ方～

■さばで健康 ゆず胡椒風味 薬味添え

材料（1人分）

・さばで健康 ゆず胡椒風味（150g）・・・・・・・ 1缶

・お好みの薬味・・・・・・・ 適量

つくりかた

さばで健康 ゆず胡椒風味をお皿に盛り（温めたものでもよい）、お好みの薬味を添えます。

担当者コメント

スライス玉ねぎや水菜、たっぷりの薬味と合わせて盛り付ければ、充実したおかずの1品になります。

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10547/table/60_1_0b577a43f864a47359eee45e6ce5d860.jpg?v=202601300751 ]

