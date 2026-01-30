キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（代表取締役 社長執行役員 ジョナサン・イングラム、以下「キンドリルジャパン」）は、「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス※1」参加行である千葉銀行（頭取 米本 努）、第四北越銀行（頭取 殖栗 道郎）、中国銀行（頭取 加藤 貞則）、北洋銀行（頭取 津山 博恒）、東邦銀行（頭取 佐藤 稔）の5行、および日本アイ・ビー・エム株式会社（代表取締役社長：山口 明夫、以下「日本IBM」）とともに、群馬銀行（頭取 深井 彰彦）と「ＴＳＵＢＡＳＡ基幹系システム」を共同化することに基本合意しました。

群馬銀行は、昨年7月より、関係各行（社）ととともに基幹系システムのあり方について多面的な検討を進めてまいりました。今般の基本合意のもと、2029年度に予定するシステム稼働に向け、関係各行（社）と協力して各種機能開発に取り組みます。

今回の群馬銀行の参加により、本システムの共同化行は「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」6行に拡大します。これにより、「スケールメリットによるコスト削減」「商品開発・サービス提供のスピードアップ」「システム人材の育成」といった、共同化によるさらなる効果が期待されます。

ＴＳＵＢＡＳＡ基幹系システムは、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行、北洋銀行、東邦銀行、日本IBMおよびキンドリルジャパンが共同で開発した基幹系システムです。2028年度から2030年度にかけて、次期基幹系システムに移行予定であり、2026年1月より、構築に着手しました。

次期基幹系システムでは、現行の「メインフレームとオープン基盤のハイブリッド基幹系システム」をさらに進化させる取組みを進めます。具体的には、アプリケーションを最新化する取組み（メインフレーム・プログラムの一部オープン化・シンプル化）や、クラウド開発環境の構築、最新の開発ツール導入などを実施するほか、キンドリルジャパンがノウハウを有する自動化やAI活用による基盤運用の効率化についても検討します。

※1 千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行の10行が参加する地銀広域連携の枠組み。（URL：https://tsubasa-al.co.jp）

