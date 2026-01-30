箱根・仙石原の静けさに佇む、サウナ付き一棟貸し切りヴィラ「COCO VILLA 箱根仙石原」グランドオープン

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、全国展開する無人の1日1組限定のプライベートヴィラブランド「COCO VILLA」において、神奈川県・箱根仙石原エリアの新施設「COCO VILLA 箱根仙石原」を2026年1月30日（金）にグランドオープンいたしました。

COCO VILLA 箱根仙石原

東京から車でおよそ1時間半～2時間。

週末の滞在にも無理のない距離にありながら、温泉街の中心や主要な観光動線から一歩離れた、静かな別荘地に位置しています。

箱根仙石原で叶う、静けさに身を置く5つの過ごし方

リビングBBQ・焚き火スペース（庭）サウナスペースサウナ・水風呂サウナ室内2F 和室1F 寝室（洋室）浴室1：卵形サウナで、感覚をゆっくりほどく

BURROW社が世界に先駆けて開発した卵形サウナを備えた、プライベートサウナ空間。

HUUMの電気ストーブが生むやわらかな熱に包まれながら、箱根の自然音に耳を澄ませる時間を過ごせます。

サウナの後は、水風呂と外気浴へ。

水風呂は2名でも入れるサイズを採用し、広々とした庭では、思い思いのペースでクールダウンが可能です。

周囲の静けさに身を委ねながら、無理なく、深くととのっていく。

箱根仙石原ならではの、落ち着いたサウナ体験をお楽しみください。

2：造作キッチンを囲み、料理の時間を共有する

サウナスペース

室内には、テーブルとガスコンロが一体になった造作の大きなキッチンテーブルを設えています。

4口ガスコンロと十分な作業スペースに加え、調理に必要な器具も一通り揃っており、複数人で同時に料理を楽しめるつくりです。

つくる人と、待つ人が分かれない。

料理をしながら会話が生まれ、自然と人が集まってくる--

キッチンそのものが、滞在の中心になるような空間です。

3：庭で火を囲み、夜の静けさを味わう

キッチン・ダイニング

広い庭には、BBQエリアと焚き火スペースを完備。

薪やBBQに必要な備品はあらかじめヴィラに用意されており、追加料金や持ち込みの手間なく、滞在の流れの中で気軽に楽しめます。

食事を囲む時間も、火を眺める夜も、特別な準備をしなくても自然と始まるのが、この庭時間の魅力。

静けさの中で、会話がほどけていくような穏やかな夜が流れます。

4：集まり、ほどけて、自然に休む

庭（夜）

1Fには洋室を2室、2Fには布団を敷いて複数人で並んで休める和室を備えています。

それぞれのプライベートを保ちながらも、距離が離れすぎない設計です。

夜はリビングに集まり、プロジェクターで映画を観たり、そのまま語らいが続いたり。

気づけば誰かは和室へ、誰かは洋室へと、それぞれのペースで休む。

家族やグループでの滞在に、ちょうどいい距離感が保たれています。

5：観光と静養、その間に身を置く

1F リビング

箱根彫刻の森美術館やポーラ美術館など、箱根を代表する文化スポットへも車でアクセスしやすい立地。

必要に応じて外へ出かけつつ、拠点では静かに過ごす。

にぎわいと距離を取り、自分たちの時間に戻れる滞在が叶います。

ご滞在について

施設横の道路からの風景

COCO VILLA 箱根仙石原では、1日1組限定のプライベート空間で、チェックインからチェックアウトまで、無人で気兼ねなくご滞在いただけます。

以下、施設の基本情報をご紹介します。

名 称：COCO VILLA 箱根仙石原

住 所：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246-729

駐 車 場 ：最大2台（敷地内）

間 取 り ：3LDK

定 員：最大12名（8名推奨）

設 備：サウナ（電気サウナストーブ）、水風呂、外気浴スペース、BBQ、焚き火

チェックイン/アウト：15:00～/～翌11:00

宿泊予約ページ：https://coco-villa.jp/villa/hakonesengokuhara/

アクセス

・お車でお越しの場合

「御殿場IC」下車、ICから施設まで約20分

「箱根口IC」下車、ICから施設まで約45分

・バスの場合

箱根登山バス「東京放送入口」バス停から、徒歩で約6分

・所在地

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246-729

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/8QxetLfZRXymFXNq7

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる1棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開していきます。

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅関係)、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「COCO VILLA sauna」の運営