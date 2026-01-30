元フットサル日本代表・仁部屋和弘選手が株式会社ARU「宣伝副部長」に就任

株式会社ARU(写真左から)株式会社ARU代表取締役 薄田夕侑、プロフットサル選手 仁部屋和弘

2026年1月29日 株式会社ARU（本社：大分県大分市、代表取締役：薄田夕侑）は、元フットサル日本代表で現役選手としても活躍する仁部屋和弘選手を「ARU宣伝副部長」として迎え入れることをお知らせします。

■出会いはSNSから。共通の想いで意気投合 今回のきっかけは、SNSでの何気ないやりとりでした。 大分という同じ地元で活動しながら、「地域を盛り上げたい」という想いを共有し、すぐに意気投合。 福祉の現場で“人を想う”ARUの姿勢と、スポーツを通して社会を元気にしたい仁部屋選手の想いが重なり、 「ARUというチームで一緒に挑戦しよう」という決意に至りました。

■就任の背景 ARUは「アイデアで福祉に革命を」という理念のもと、障がいのある方が自分らしく働き、生きる社会を目指しています。 一方、仁部屋選手は長年にわたり日本のフットサル界を牽引し、地域に根ざした活動にも積極的に取り組んできました。 この2つの想いが交わることで、「福祉×スポーツ」という新しい形で地域を照らす挑戦が始まります。

■主な活動内容 仁部屋宣伝副部長は、今後以下の活動を中心に行います。

SNSでの情報発信 フットサルアドバイザーとしての現場視察・助言 代表・スタッフとのミーティング イベント・講演会への参加

■仁部屋和弘選手コメント 「このたび、株式会社ARUの宣伝部長に就任しました、プロフットサル選手の仁部屋和弘です。 フットサルを通じて培ってきた「チームで勝つ力」「挑戦を続ける姿勢」「結果にこだわるマインド」を、宣伝というフィールドでも発揮していきたいと考えています。 ARUさんの魅力や想いを、スピード感と熱量をもって発信し、大分のみなさんに少しでも笑顔をお届けできるよう、共に前進していきます！ ピッチの上と同じく、全力で挑戦していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。」

【本件に関するお問い合わせ】 株式会社ARU 広報部 〒870-0022 大分県大分市長浜町2丁目12-10 MAIL：info@aru.co.jp HP：https://aru.co.jp