M&A業界主要「10部門で業界No.1」を獲得

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村 悟) は、株式会社東京商工リサーチ（東京都千代田区・代表取締役社長 河原光雄）が2026年1月に実施したM&A業界における調査において、前回調査で獲得した部門をはじめ、LSEG（ロンドン証券取引所）が発表した「M&A市場リーグテーブル国内案件数」を含め、M&A業界における主要10部門で業界No.1を獲得したことをお知らせします。

M&A業界No.1を獲得した主要10部門

1. LSEG M&A市場リーグテーブル 日本M&Aレビュー2025年「国内案件 案件数ベース」1位

2. 成約した案件全体の規模を示す「成約案件の譲渡株価総額No.1」

3. 経済活動維持効果を示す「譲渡企業の売上高総額No.1」

4. 高い専門的能力を示す「コンサルタント士業資格保有者率No.1」

5. 経営者が選ぶM&A仲介業者「認知度No.1」

6. 経営者が選ぶM&A仲介業者のCM「認知度No.1」

7. お客さまから頂戴する報酬率が低い「支払手数料率の低さNo.1」

8. 成約した案件の平均規模を示す「成約案件の平均譲渡株価No.1」

9. コンサルタントの営業力の高さを示す「コンサルタント1人あたり売上高No.1」

10.コンサルタントの生産性の高さを示す「コンサルタント1人あたり経常利益No.1」

なお、前回調査に続き、3年連続で獲得しておりました「法令遵守イメージNo.1」、「ブランドイメージNo.1」等につきましては、今回調査でも公正かつ適切な調査にもとづき圧倒的なNo.1を獲得しました。しかしながら、2023年8月に公表された一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会広告表示問題専門委員会の「「満足度No.1」等の広告表示の根拠とする調査に関する提言」にもとづき、広告等におけるNo.1表記を差し控えさせていただきます。

M&A仲介の領域からM&A業界の最高ブランドへ、日本経済のさらなる成長に貢献

MACPは、10冠を獲得した業界最高ブランドとしてMACPが掲げる「正しいM&A」を実践し続け、M&A仲介の領域を超え、M&A業界全体での浸透を目指します。

現在、M&A業界では過去最多を更新したM&A件数とそれにともなうM&A支援機関の急速な増加を背景に様々なトラブルが顕在化、MACPはグループ全体で業界の模範となる存在として、日本企業のM&Aによる円滑な事業承継や事業成長を加速させ、日本経済のさらなる成長に貢献していきたいと考えております。

■調査概要

・調査内容：M&Aサービスに関する調査

・調査項目：「成約案件の譲渡株価総額」、「譲渡企業の売上高総額」、「コンサルタント士業資格保有者率」、「社名認知度」、「CM認知度」、「支払手数料率の低さ」、「成約案件の平均譲渡株価」、「コンサルタント1人あたり売上高」、「コンサルタント1人あたり経常利益」、「法令遵守イメージ」、「ブランドイメージ」

※「国内案件 案件数ベース」以外の調査

・調査手法：文献調査、ヒアリング調査、インターネットリサーチ

・調査期間：2026年1月30日時点

・比較対象企業：東証プライム上場M&A仲介業者・その他未上場大手M&A仲介業者など指定領域における競合企業を調査

・調査提供先：株式会社東京商工リサーチ

■会社概要

社名：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A関連サービス事業

URL：https://www.ma-cp.com/

