食市場の未来を先取り！「食の最新トレンドキーワード2026」で企画・商品開発の感度を高めるヒントをつかむ3時間 オンラインセミナー2月25日開催 株式会社マーケティング研究協会

食市場は生活者の価値観や環境変化とともに日々進化しており、来るべき2026年も多様なトレンドが生まれることが予想されます。



本セミナー「食の最新トレンドキーワード2026」では、30年以上にわたって食の業界を見続けてきた専門コンサルタントが、膨大な情報から抽出・整理した最新のトレンドキーワードを取り上げます。





講師：山下 智子 株式会社ひめこカンパニー 代表取締役／女子栄養大学客員教授

単にキーワードを列挙するだけでなく、生活者の志向・ニーズ、社会的現象、消費のカタチといった複数の観点からトレンドの背景を解説し、キーワード同士がどのように関連しながら成立しているかも明らかにします。例えば、タイパ志向など過去に注目されたワードの復権とその背景にある社会的要因を紐解きながら、実務に直結する示唆を提示します。本セミナーは商品開発、マーケティング企画、販促企画、営業提案など多様な分野で即活用できる視点を提供します。Zoomウェビナーを使用したオンライン開催で、全国どこからでも参加いただけます。企画や提案の"次の一手"を模索している方に最適な内容です。

1988年、食業界のコンサルティングファーム「株式会社ひめこカンパニー」を設立。代表取締役に就任。

食品業界、流通業界全般で幅広く活動。外食、中食、内食。そのすべてを網羅する広いビジネス範囲は業界屈指。フードビジネスに役立つ情報「食のトレンド情報」を編集し、一週間分をまとめて俯瞰で確認できる【Excel版】と毎日更新される【web版】を配信。

毎年、食市場のトレンドキーワードをまとめた相関図を公表、講演を行っている。

プログラム：

★セミナーのポイント★

情報の羅列ではなく、「つながり」もご理解いただけます



1.【トレンドを知る】

最新版!! 「2026年 食市場のトレンドキーワード」

～生活者の気持ちの変化・ニーズを交えながら、トレンドとその相関関係を含めて解説いたします

コンボケア食品

つながりニーズ

余韻消費

リカバリー消費

漢方・薬膳

おやつ食

サプリ飲料

コスパ栄養

耐暑食品

ご褒美ウェルビーイング

トキ消費

逆タイパ志向

予防食

他

上記以外にも最新トレンドをご紹介

2．トレンドキーワードと“時代の空気”の相関関係

食市場のトレンドは生活者のマインドが生み出し、それは“時代の空気”に大きく左右されます。過去にも、2026年と同じようなキーワードが登場した年があります。

相関関係が分かるとトレンドの見え方が変わります。



内容は一部変更の可能性がございます。予めご了承ください。

開催概要：

開催日時：2026年2月25日（水） 13:00～16:00

開催方法：オンラインセミナー（Zoomウェビナー）

受講料：お一人様 24,750円（税込）

マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

