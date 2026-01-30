高い技術力でkintoneアプリケーションを開発　株式会社ウェブウェアに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、長野県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、県内金融機関等と共同で設立した「信州スタートアップ・承継支援２号投資事業有限責任組合」（以下「信州SS2号ファンド」）より、株式会社ウェブウェア（本社：長野県飯田市、代表取締役：谷口 好広、以下「ウェブウェア」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

ウェブウェアは、複雑な課題を解決する技術力を武器とする信州発IT企業です。高度なリアルタイム処理・低遅延技術が求められるゲーム領域や、厳密なデータ処理とインフラ構築が求められる手当計算システム等、これまでに様々なプロジェクトを受託してきました。更に、現在は自社プロダクトとしてkintoneアプリケーション「kinkozi」を展開しています。「kinkozi」は事務作業を効率化するための必要十分な機能を備えたアプリケーションであり、kintoneを使いこなすためのインフラの役目を果たしています。今後、自社プロダクトの展開を更に拡大させ、確かな技術力で企業成長に貢献します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/310_1_4d60a9529edc5b2b90a21c8fefba511e.jpg?v=202601300651 ]

◆信州SS2号ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継における後継者の株式買い取り問題を抱える企業に対して投資による資金供給を行うことで、地域経済の発展と新たな雇用を創出することを目的として長野県・日本政策金融公庫と連携し、長野県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/310_2_d4ca8a434009fc13975a0368aa024f7d.jpg?v=202601300651 ]