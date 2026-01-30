エンビプロHD、サーキュラーエコノミーの取り組みを紹介する「サステナビリティレポート2025」を発行

株式会社エンビプロ・ホールディングス

株式会社エンビプロ・ホールディングス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：佐野 文勝、東証スタンダード：5698、以下「当社」）は、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みやESG経営の考え方をまとめた「サステナビリティレポート2025」を発行し、当社ウェブサイトにて公開しました。

本レポートでは、事業戦略、環境、ガバナンスなどの非財務情報を体系的に整理し、新経営体制のもとでの重点施策や具体的な取り組みを紹介しています。

循環型社会の実現を目指す当社グループの姿勢や考え方を、レポートを通じてお伝えします。

サステナビリティレポート2025 :https://www.envipro.jp/sustainability/report/

サステナビリティレポート2025

本レポートは、2024年7月から2025年6月までを対象期間とし、当社グループの企業理念をはじめ、事業戦略、環境、ガバナンスなどの非財務情報全般について、取り組みを体系的に整理したものです。また、今後の計画を含む将来の見通しについても一部掲載しています。

※活動内容および計画については、一部2025年7月以降の内容も含みます。

本レポートは、2025年9月の代表取締役交代を踏まえ、新たな経営テーマ「変わる」を軸に構成しました。ミッションステートメントの実現に向けた戦略として、重要戦略事業を含む多岐にわたる取り組みを紹介しているほか、当社社長をはじめとする経営陣およびグループ主要関係者へのインタビュー、社外取締役と当社経営陣との対談を掲載するなど、多角的な視点から当社グループの取り組みをお伝えしています。

当社グループは、ミッションステートメント「持続可能社会実現の一翼を担う」のもと、グループ一丸となってサーキュラーエコノミーの具体的事例創出に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ サステナビリティレポート2025

株式会社エンビプロ・ホールディングス について

当社は「持続可能社会実現の一翼を担う」をミッションに掲げ、金属リサイクル、ゴムやプラスチックのポリマーリサイクル等を通じて「サーキュラーエコノミーをリードする」企業グループです。

各種資源の回収、破砕・選別等によるリサイクル、再生素材の生産を中心とした資源循環事業をはじめ、鉄スクラップ等の製鋼原料、非鉄原料、プラスチック、低炭素燃料などの多様な資源の国内外流通や中古自動車等の物流代行を行うグローバルトレーディング事業、リチウムイオン電池からレアメタル濃縮滓の生産や銅・アルミ等のリサイクルを行うリチウムイオン電池リサイクル事業、環境経営をサポートする環境経営コンサルティング事業、農福連携・環福連携を中心とした障がい福祉サービス事業に取り組んでいます。

（１） 名 称 株式会社エンビプロ・ホールディングス（英名：ENVIPRO HOLDINGS Inc.）

（２） 所在地 静岡県富士宮市田中町87番地の1

（３） 代表者 代表取締役社長 佐野 文勝

（４） 事業内容 傘下事業会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務

（５） 設 立 2010年5月21日

（６） 上場市場 東証スタンダード （証券コード：5698）

（７） 資本金 15億8,021万5,276円（2026年2月時点）

（８） グループ 連結子会社11社（孫会社含む）、持分法適用関連会社2社

（９） URL https://www.envipro.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エンビプロ・ホールディングス

電話：0544-21-3160