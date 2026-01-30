「ドコモのvRAN実装動向と基地局の進化」と題して、（株）NTTドコモ サービスデザイン部 クラウドデザイン室 久野 友也氏によるセミナーを2026年3月2日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

ドコモのvRAN実装動向と基地局の進化、標準化の最前線

（株）NTTドコモ サービスデザイン部 クラウドデザイン室

ネットワーク仮想化基盤担当 エキスパート 久野 友也 氏

２０２６年３月２日（月） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

従来、基地局は無線特有のリアルタイム処理要求に対応するため専用装置を数千の分散拠点に配備し、専用の保守手法によって大規模な数の装置を運用する必要がある非常に難易度の高い装置だった。仮想化技術やアクセラレータの進化により汎用装置で基地局を仮想化したvRANが実現し、構築から故障対応までモバイルオペレータの運用方法を大きく変革した。

本講演では、vRANの実装例を紹介し、vRAN実現に貢献したO-RAN標準化の最前線、モバイルオペレータが直面した課題とその解決策をドコモの事例を通じて解説する。

１．vRANの解説

２．vRANを主導したO-RANの解説

３．vRANの課題

４．仮想化に向けたモバイルオペレータの取り組み

５．質疑応答／名刺交換

