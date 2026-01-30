宇宙戦略基金「空間自在移動の実現に向けた技術」に採択、「超小型軌道間輸送機」の開発・事業化を本格始動

株式会社Pale Blue

株式会社Pale Blue (以下、Pale Blue) は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が推進する宇宙戦略基金の技術開発テーマ「空間自在移動の実現に向けた技術（A）軌道間輸送機の開発」に採択されました。連携機関である国立大学法人東京大学（以下、東京大学）と共に、超小型軌道間輸送機の開発に着手するとともに、新事業として「軌道間輸送機」事業に参入します。

左から、猪股 仁（Pale Blue 技術戦略室 プロダクトマネージャー）、浅川 純（同 共同創業者 兼 代表取締役）、船瀬 龍（東京大学 准教授）、小泉 宏之（同 准教授）

軌道間輸送機（OTV: Orbital Transfer Vehicle）とは、ロケットから切り離された後の多様な軌道間の航行を担い、衛星や拠点等のインフラ整備、衛星やペイロードの輸送など、宇宙空間の物流に革新をもたらす輸送機です。Pale Blueは、宇宙戦略基金の事業において、「シスルナ」と呼ばれる地球と月の間の領域や、さらにその先への多様な目的軌道に向かう高頻度かつ柔軟性のある超小型軌道間輸送機を開発し、自社製推進機を核とした「軌道間輸送機」の事業に参入します。

近年、宇宙空間での様々な移動を担う輸送インフラとして、大型のロケットや大型軌道間輸送機を中心とする大規模な「幹線輸送」が構築されつつあります。しかし、宇宙経済圏の拡大に伴い、大規模輸送のみでは対応しきれない多様な軌道へのピンポイントな輸送ニーズも顕在化しています。特にシスルナ以遠への柔軟なアクセス手段が限られていることが課題となっています。Pale Blueは超小型軌道間輸送機による「枝線輸送」を提供することで、宇宙輸送インフラが抱える課題を解決し、宇宙経済圏のさらなる開拓を目指します。

超小型衛星・探査機の豊富な実績を持つ東京大学との連携

宇宙戦略基金の事業実施にあたり、超小型衛星・探査機の活用で世界トップレベルの実績を持つ東京大学と密接に連携します。東京大学は、内閣府最先端研究開発支援プログラム「ほどよしプロジェクト」や超小型深宇宙探査機「PROCYON」「EQUULEUS」等をはじめとする数々のミッションを通じて、超小型衛星・探査機の開発や運用の実績・経験を豊富に蓄積しています。本事業において、東京大学は軌道制御・自律運用技術の開発、深宇宙環境耐性を有する宇宙機の開発等を担います。

宇宙戦略基金の事業概要

・技術開発テーマ名：空間自在移動の実現に向けた技術（A）軌道間輸送機の開発

・技術開発課題名：シスルナ以遠における枝線輸送を担う超小型軌道間輸送機の開発

・代表機関：Pale Blue（研究代表者：浅川純）

・連携機関：東京大学（研究分担者：船瀬龍 准教授）

・関連情報：https://fund.jaxa.jp/techlist/theme2_10/

「軌道間輸送機」事業への参入による相乗効果と成長

Pale Blueは次なる成長戦略として、宇宙戦略基金への採択を機に、自社製推進機を核とした「軌道間輸送機」の事業に参入します。推進機の性能を最大限に引き出した輸送サービスを早期に提供するだけでなく、軌道間輸送機の開発や運用を通じて得られた知見を推進機事業へ即座にフィードバックします。推進機と軌道間輸送機の両輪により、軌道間輸送機自体の競争力を高めると同時に、衛星メーカーにとってより使いやすく信頼性の高い推進機の開発・販売へと繋げ、両事業の相乗効果による更なる成長を目指します。

Pale Blueについて

Pale Blueは小型衛星向けの推進機 (エンジン) を開発・製造し、世界中の衛星事業者に提供しています。2020年の創業以降、推進機の宇宙作動に複数回成功しており、信頼性の高いソリューションを提供しています。更なる製品ラインナップ拡充のための研究開発や宇宙実証を行うと同時に、生産体制も強化し、拡大する推進機の需要に応えています。Pale Blueは宇宙産業のコアとなるモビリティを創成し、次世代の宇宙開発を牽引していきます。

ウェブサイト：https://pale-blue.co.jp/jpn/