レモンとオレンジのダブル果実が楽しめるフレーバーウォーター　熱中症対策にもなる「ミウ レモン＆オレンジ」を新発売

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ミウ レモン＆オレンジ」を2月16日（月）より発売します※1ので、お知らせいたします。

「ミウ」シリーズは、「海洋深層水」由来のミネラル※2を含む止渇飲料シリーズとして多くのお客様に愛され、飲用いただいている人気シリーズです。

このたび新発売する「ミウ レモン＆オレンジ」は、レモンとオレンジの果汁を使用し、果汁感がありながらもすっきりとした味わいに仕上げました。また、ナイアシン、ビタミンB6の2種のビタミンを配合しています。

さらに、ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上含んでおり、熱中症対策※3としてもぴったりな商品です。これからの季節の水分補給はもちろん、仕事の合間や食後のリフレッシュなど、さまざまなシーンで喉の渇きを心地よく潤していただけます。

※1 発売当初は青キャップでの販売となります。

※2 本シリーズのミネラルとは、ナトリウムのことです。

※3 本商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40～80mg（食塩相当量として 0.1～0.2g）を含有する清涼飲料水です。

●商品特長

「ミウ レモン＆オレンジ」

◆レモンとオレンジの果汁を使用した、果汁感がありながらもすっきりとした味わいでカラダに嬉しい、ナイアシン、ビタミンB6の2種のビタミン入りです。

◆ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上配合し、熱中症対策としても飲用可能なフレーバーウォーターです。

●商品概要

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

