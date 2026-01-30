「地域を沸かす」事業を展開　株式会社ONDOホールディングスに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、埼玉県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、埼玉県内の地域金融機関等と共同で設立した埼玉県渋沢MIXイノベーション創出支援投資事業有限責任組合（以下「埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンド」）より、株式会社ONDOホールディングス（本社：さいたま市大宮区、代表取締役社長：山崎 寿樹、以下「ONDOホールディングス」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

ONDOホールディングスは、「地域を沸かす」をコンセプトに、関連子会社を通して様々な事業を展開するスタートアップ企業です。ONDOホールディングスグループは、温浴・温泉事業を起点に、プロスポーツ事業、陸上養殖事業、菓子製造事業等、地域を盛り上げる事業づくりを行っています。また、同時に地域の「温度」を上げ、そして「音頭」を取れるリーダーを輩出するため、地域の人材育成にも注力しています。今後も、地域の課題解決や活性化を目指し、地域を沸かす様々な事業展開に取り組みます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/312_1_6ec34d2a3740c299799cdb48eef7478e.jpg?v=202601300321 ]

◆埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継に課題を抱える企業（一部テーマに限る）に対して投資による資金供給を行うことで、地域産業の持続的な発展や新たな産業・イノベーションの創出を図ることを目的とし、埼玉県・日本政策金融公庫と連携し、埼玉県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/312_2_2d6bc746a463a4a39030188d69c3d292.jpg?v=202601300321 ]