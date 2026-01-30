セイコーエプソン株式会社（以下 エプソン）は、印刷とスマートワーク技術に関する米国の独立評価機

関 Keypoint Intelligence 社より、スキャナー製品群において最も優れたラインアップに贈られる

『Scanner Line of the Year 2026』を受賞しましたのでお知らせします。

本アワードは、メーカーが提供するスキャナー製品のラインアップ全体を対象に、性能・品質・価値な

どを総合的に評価する、業界で最も権威のある賞のひとつです。





評価対象製品について

今回の選定に際し、Keypoint Intelligence 社は、エプソンの以下のスキャナーシリーズを総合的に評価

しました。

DS-800WN、ES-C220、DS-C420W、DS-C480W、DS-531、ES-580W、DS-32000、

DS-1760WN、DS-900WN、RR-400W､DS-C480W、DS-C490、DS-770 II

これらのモデルは、ホームオフィスや中小規模オフィスのコンパクトモデルから、大量処理が求められ

るビジネス向けのハイエンドモデルまで、エプソンの多様なスキャナーラインアップを代表する製品です。

注）販売している機種は国・地域によって異なります。また、同じ機種でも国・地域によって異なる名称で販売されている場合があります。





受賞理由

今回の受賞にあたっては、ラインアップ全体で一貫した性能を発揮している点に加え、幅広い業務ニー

ズに対応できる多彩な製品構成が特に高く評価されました。

さらに、使いやすさや信頼性の高い画像品質に加え、Epson Open Platform や Arm® 対応を含むハー

ドウエアを補完する充実したソフトウエアサポートも高く評価されました。*1





吉田 潤吉（セイコーエプソン 代表取締役社長）は、「このたび、Keypoint Intelligence 社より評価を

いただき、名誉ある賞を受賞できましたこと、大変光栄に思います。本アワードは、当社が長年培ってき

た“モノづくり力”と“お客さまへの価値提供”が総合的に評価された結果であると受け止めており、スキャ

ナー事業40周年を迎える節目に受賞できたことも、特別な意義を持つと感じています。」と述べています。



なお、2026 年 1 月 29 日に、Keypoint Intelligence 幹部の出席のもと、エプソン広丘事業所にて受賞

式が執り行われました。





*1

Epson Open Platform（北米市場では「EdgeLink」という名称で提供）は、文書管理システム（DMS）などさまざまな

外部サービスやソフトウエアとの連携を可能にするエプソン独自の通信仕様です。

また、Arm®対応とは、最新の Arm 版 Windows®デバイスでもスキャナーがスムーズに動くことを保証するものです。

Arm は、米国およびその他の国における Arm Limited（またはその関連会社）の登録商標です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



エプソンのスキャナー事業 40 周年

2026 年は、エプソンが 1986 年に初のイメージスキャナー「GT-3000」を発売して以来、スキャナー

事業 40 周年という節目の年にあたります。

今回の受賞は、40 年にわたり培ってきたスキャナー技術の継続的な進化と取り組みが、改めて世界的に

評価されたものです。





Keypoint Intelligence 社 について

Keypoint Intelligence 社 は 60 年以上にわたり、デジタルイメージング業界の企業に対し、独立した

実機テスト、ラボデータ、豊富な市場調査を提供してきた信頼性の高い評価機関です。長年のアナリスト

経験に基づく公正で信頼性のある情報、分析、アワード提供は、世界中のメーカー・企業からから高い評

価を得ています。

詳細はホームページ（https://keypointintelligence.com/）をご参照ください。

画像：

・受賞式のようす：左 Keypoint Intelligence 社 President/CEO Anthony Sci 氏、右 代表取締役社長 吉田 潤吉

・スキャナー 「DS-900WN」



以上