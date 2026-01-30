「楽天ポイントカード」、東京駅前の商業施設「ＫＩＴＴＥ丸の内」で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

ＪＰビルマネジメント株式会社（以下「ＪＰビルマネジメント」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、ＪＰビルマネジメントが運営する商業施設「ＫＩＴＴＥ丸の内」において、2026年2月2日（月）より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「ＫＩＴＴＥ丸の内」内の対象店舗（注1）において、「楽天ポイントカード」を提示（注2）して支払いをすると、200円（税抜）に対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることができ、支払い時には貯まったポイントを1ポイント1円相当として利用することができます。

本導入を記念して、2026年2月2日（月）から2月28日（土）まで、「ＫＩＴＴＥ丸の内 楽天ポイントカードサービス開始記念！抽選で1,000名さまに1,000ポイント！」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に対象店舗（注3）にて「楽天ポイントカード」を提示（注2）して200円（税抜）以上の支払いをした方の中から、抽選で1,000名に「楽天ポイント」1,000ポイントを進呈します。

ＪＰビルマネジメントは、これまでIC型電子マネー「楽天Edy」、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」を導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「ＫＩＴＴＥ丸の内」に「楽天ポイントカード」を導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

ＪＰビルマネジメントと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）一部対象外店舗があります。

（注2）「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細は、以下ページをご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注3）キャンペーンの対象店舗は、キャンペーン概要をご確認ください。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/711_1_8af3b3f15fb2905d992fe50d6b886e02.jpg?v=202601301051 ]

【ＪＰビルマネジメント株式会社について】https://jp-building.co.jp/

ＪＰビルマネジメント株式会社は、日本郵政グループの賃貸用建物のプロパティマネジメント業務を行う会社として、2011年4月に設立されました。現在、各地の「ＫＩＴＴＥ」「ＪＰタワー」「ＪＰビルディング」「ＪＰテラス」並びに、日本郵政グループの入居する「大手町プレイス」のプロパティマネジメント業務を行っています。その他、日本郵政グループが開発中の案件についても受託に向けた取組みを推進しています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上