＜ＵＲ都市機構の情報誌『ＵＲ ＰＲＥＳＳ』最新号＞巻頭インタビュー：中島 歩さん登場！特集:「『課題』を『希望』に変える！」

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）は1月31日、情報誌『ＵＲ ＰＲＥＳＳ（ユーアールプレス）』最新号を発行しました。



最新号の巻頭インタビューは俳優の中島 歩さん



最新号の巻頭インタビューは、俳優の中島 歩さん


存在感のある俳優として、注目を集める中島 歩さん。１月から放映中のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』『豊臣兄弟！』にも出演しています。日々の「瞑想」を通して素直になり、生きやすくなったと語ります。




俳優の中島 歩さん


今号の特集は、「課題」を「希望」に変える！　―ともに夢を育み、実現するまちづくり―


全国各地でまちづくりを支援しているＵＲ。そのかたちは多種多様です。まちが抱える課題に寄り添いながら、その解決に向けて自治体や地域の人々と、ともに考え、行動する。地域の人たちが希望をもって笑顔で暮らし、誇りに思えるまちづくりに向けて、日々各地で新たな挑戦が続いています。



　最新号の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【巻頭エッセイ】暮らしのカケラ㉟


「私はただしい？」角田光代（直木賞作家）



【Special Interview】未来を照らす㊼


中島 歩さん（俳優）


“今を生きる”ことを意識して



【特集】「課題」を「希望」に変える！　―ともに夢を育み、実現するまちづくり―



●回遊性を高めてエリア全体ににぎわいを


　荒尾市中心市街地（熊本県荒尾市）


●「リミックス」をキーワードに歴史ある商店街に活気再び


　北ぶらくり丁（和歌山県和歌山市）


●まちづくりの拠点施設が今秋、沼津駅前に誕生


　沼津市中心市街地（静岡県沼津市）


●信州まちづくりデザインスクールを通し自治体職員に刺激を


　ＵＤＣ信州（長野県）




ＵＲがまちづくりを支援する熊本県荒尾市のＪＲ荒尾駅前で、昨年10月に開催された「のあそびマルシェ×ＤＫ（デジタル掛軸）」の様子。社会実験として、夕方以降の人の動きを検証しました。


【ＵＲのまちづくり最前線】


●人がつながり、人を呼び込む　段階的なまちづくり


　日本橋横山町・馬喰町問屋街地区土地有効利用事業（東京都中央区）


●新しいゲートウェイ「羽田イノベーションシティ」


　羽田空港跡地地区土地区画整理事業（東京都大田区）





天空橋駅前交通広場から見るHICity。地下の東京モノレールと京浜急行電鉄空港線「天空橋」駅に直結しています。


【復興地探訪】１９.


●海、山、川の恵みが満載　絶品グルメに出会う旅


　宮城県名取市




名取市の復興のシンボル「かわまちてらす閖上」。名取川の雄大な流れを間近に感じられるロケーションです。



【楽しい団地】


●「わがまち清新」は多文化共生先進地


　葛西クリーンタウン清新プラザ（東京都江戸川区）


●コロナ禍で中断したイベントが復活


　中登美第３団地（奈良県奈良市）



URの葛西クリーンタウン 清新プラザの前で昨年11月に行われた多文化交流イベント「わがまち清新」。日本やインドの親子も楽しんでいました。



【公団誕生70年】３.


●暮らしとともに変化・進化する団地 ３.リノベーションで新たな価値を


●団地クローズアップ ３.使いやすいキッチンと心地よい居室




「MUJI×UR」によりリノベーションされ、昨年11月まで公開されていた箕面粟生第３団地（大阪府箕面市）のモデルルーム。


●ＵＲのまち　あのまち・このまち・歩いてみよう！ ㊺


　鶴見花月園公園周辺（神奈川県横浜市）



【連載企画】



●栗原心平のオトコめし　㉕


　揚げだしもちのあんかけ



●命を守る防災最前線　高荷智也　３.　


　不確かな災害情報に惑わされないために



●プレゼント付きクロスワードパズル／ＵＲ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　



■『UR PRESS』について


ＵＲ都市機構が発行する情報誌。編集協力を(株)新潮社が行っています。ＵＲの各営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで無料配布しています。また、オンライン版では、巻頭インタビューやその他記事のオリジナル動画など、誌面では見られない「Webオリジナルコンテンツ」も掲載しており、パソコンだけでなくスマートフォンでもご覧いただけます。



「ＵＲ ＰＲＥＳＳ」オンライン版：


　https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress84/



■ＵＲ都市機構について


UR都市機構の歩みは戦後の住宅不足解消に端を発しています。1955年から様々なステークホルダーとともに、時代時代の多様性に即し、安全・安心・快適なまちづくり・くらしづくりを通して、「人が輝く“まち”」の実現に貢献してまいりました。そしてこれからも、変化する社会課題に挑戦し続けることで皆さまにお応えし、「人が輝く“まち”」づくりに不可欠な存在でありたいと考えております。これまで培ってきた持続可能なまちづくりのノウハウをいかし、都市再生事業・賃貸住宅事業・災害復興支援・海外展開支援に全力で取り組んでまいります。