＜ＵＲ都市機構の情報誌『ＵＲ ＰＲＥＳＳ』最新号＞巻頭インタビュー：中島 歩さん登場！特集:「『課題』を『希望』に変える！」

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）は1月31日、情報誌『ＵＲ ＰＲＥＳＳ（ユーアールプレス）』最新号を発行しました。最新号の『ＵＲ ＰＲＥＳＳ Vol.84』は、ＵＲの各営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで無料配布中です。

最新号の巻頭インタビューは俳優の中島 歩さん

存在感のある俳優として、注目を集める中島 歩さん。１月から放映中のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』『豊臣兄弟！』にも出演しています。日々の「瞑想」を通して素直になり、生きやすくなったと語ります。

今号の特集は、「課題」を「希望」に変える！ ―ともに夢を育み、実現するまちづくり―

全国各地でまちづくりを支援しているＵＲ。そのかたちは多種多様です。まちが抱える課題に寄り添いながら、その解決に向けて自治体や地域の人々と、ともに考え、行動する。地域の人たちが希望をもって笑顔で暮らし、誇りに思えるまちづくりに向けて、日々各地で新たな挑戦が続いています。

最新号の内容

【巻頭エッセイ】暮らしのカケラ㉟

「私はただしい？」角田光代（直木賞作家）

【Special Interview】未来を照らす㊼

“今を生きる”ことを意識して

【特集】「課題」を「希望」に変える！ ―ともに夢を育み、実現するまちづくり―

●回遊性を高めてエリア全体ににぎわいを

荒尾市中心市街地（熊本県荒尾市）

●「リミックス」をキーワードに歴史ある商店街に活気再び

北ぶらくり丁（和歌山県和歌山市）

●まちづくりの拠点施設が今秋、沼津駅前に誕生

沼津市中心市街地（静岡県沼津市）

●信州まちづくりデザインスクールを通し自治体職員に刺激を

ＵＤＣ信州（長野県）

ＵＲがまちづくりを支援する熊本県荒尾市のＪＲ荒尾駅前で、昨年10月に開催された「のあそびマルシェ×ＤＫ（デジタル掛軸）」の様子。社会実験として、夕方以降の人の動きを検証しました。

【ＵＲのまちづくり最前線】

●人がつながり、人を呼び込む 段階的なまちづくり

日本橋横山町・馬喰町問屋街地区土地有効利用事業（東京都中央区）

●新しいゲートウェイ「羽田イノベーションシティ」

羽田空港跡地地区土地区画整理事業（東京都大田区）

天空橋駅前交通広場から見るHICity。地下の東京モノレールと京浜急行電鉄空港線「天空橋」駅に直結しています。

【復興地探訪】１９.

●海、山、川の恵みが満載 絶品グルメに出会う旅

宮城県名取市

名取市の復興のシンボル「かわまちてらす閖上」。名取川の雄大な流れを間近に感じられるロケーションです。

【楽しい団地】

●「わがまち清新」は多文化共生先進地

葛西クリーンタウン清新プラザ（東京都江戸川区）

●コロナ禍で中断したイベントが復活

中登美第３団地（奈良県奈良市）

URの葛西クリーンタウン 清新プラザの前で昨年11月に行われた多文化交流イベント「わがまち清新」。日本やインドの親子も楽しんでいました。

【公団誕生70年】３.

●暮らしとともに変化・進化する団地 ３.リノベーションで新たな価値を

●団地クローズアップ ３.使いやすいキッチンと心地よい居室

「MUJI×UR」によりリノベーションされ、昨年11月まで公開されていた箕面粟生第３団地（大阪府箕面市）のモデルルーム。

●ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ ㊺

鶴見花月園公園周辺（神奈川県横浜市）

【連載企画】

●栗原心平のオトコめし ㉕

揚げだしもちのあんかけ

●命を守る防災最前線 高荷智也 ３.

不確かな災害情報に惑わされないために

●プレゼント付きクロスワードパズル／ＵＲ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

■『UR PRESS』について

ＵＲ都市機構が発行する情報誌。編集協力を(株)新潮社が行っています。ＵＲの各営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで無料配布しています。また、オンライン版では、巻頭インタビューやその他記事のオリジナル動画など、誌面では見られない「Webオリジナルコンテンツ」も掲載しており、パソコンだけでなくスマートフォンでもご覧いただけます。

「ＵＲ ＰＲＥＳＳ」オンライン版：

https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress84/

■ＵＲ都市機構について

UR都市機構の歩みは戦後の住宅不足解消に端を発しています。1955年から様々なステークホルダーとともに、時代時代の多様性に即し、安全・安心・快適なまちづくり・くらしづくりを通して、「人が輝く“まち”」の実現に貢献してまいりました。そしてこれからも、変化する社会課題に挑戦し続けることで皆さまにお応えし、「人が輝く“まち”」づくりに不可欠な存在でありたいと考えております。これまで培ってきた持続可能なまちづくりのノウハウをいかし、都市再生事業・賃貸住宅事業・災害復興支援・海外展開支援に全力で取り組んでまいります。