事業者を対象に「東京都暑さ対策グッズコンテスト」開催 ４部門で「暑さ対策グッズ」募集！

東京都

近年、気候変動による猛暑の影響を受け、熱中症のリスクが年々高まっています。

東京都は2050 東京戦略において「命を守る熱中症対策」を推進しており、この度、都民の暑さに適応した行動変容を促すため「東京都暑さ対策グッズコンテスト」を開催します。

事業者を対象に、多様な使用者や使用環境に適した暑さ対策グッズを募集し、専門家および都民による審査・投票を経て、優れた商品を表彰します。受賞グッズは都民の利用促進のため、東京都熱中症対策ポータルサイトや展示会等で広く紹介します。

効果的な暑さ対策グッズの紹介とともに、熱中症対策の重要性を広く発信することで、暑さ対策の普及と機運の高まりを促進し、厳しい暑さの中でも都民が安全・快適に暮らせる社会の実現を目指します。

１ 募集内容

（１）応募対象商品

令和８年４月１日時点で一般ユーザーが購入又は利用することができる、個人が身につける又は持ち運ぶことができる、熱中症対策に資する物品又はサービスを対象とします。ただし、測定・見守り部門に限り、エアコンなどの設置型家電についても対象とします。

（２）部門

応募対象は、以下の４部門に該当するものとします。

なお、１商品につき１部門のみ申請可能です。

２ 応募資格

（１）東京都に販売店・代理店を有し、又は都内での販売実績若しくは販売予定があること。

（２）事業主体者（提供責任者）、デザイン事業者等であること（複数関与の場合は、連名応募可）。

３ 募集期間

令和８年１月３０日（金曜日）から３月１５日（日曜日）まで

４ 応募方法

「東京都熱中症対策ポータルサイト」応募フォームから、開催要綱・応募要領をご覧の上、ご応募ください。

５ 審査、受賞イベント等スケジュール

・４月 審査委員会による第一次審査

・５月上旬 都民投票による第二次審査

・５月下旬 受賞イベント