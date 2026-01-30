マネーフォワードプライベートバンク、北陸銀行と業務提携契約を締結

マネーフォーワードプライベートバンク株式会社

マネーフォワードプライベートバンク株式会社は、株式会社北陸銀行と業務提携契約を締結しました。本契約締結により、これまで北陸銀行単独で提供できるサービスの範囲が限られていた超富裕層のお客さまに対し、両社で金融から非金融まで幅広い領域でパーソナライズされたサポートを提供できるようになります。

■本契約の背景

北陸銀行は「金融・非金融の融合による課題解決力の深化」を第6次中期経営計画「NEXT STAGE」において重点戦略と掲げ、「資産管理・形成」「社会貢献・寄付」「健康」「教育・留学」などのお客さまニーズに対応するため、これまで以上に幅広い選択肢と利便性をお客さまに提供していくことを目指し、ビジネスの拡大に取り組んでいます。

当社は、お一人おひとりの課題に合わせて最適なソリューションをお届けしたいと考え、超富裕層の皆さまの効率的な資産管理、資産形成、その他広範な非金融サービスの提供をしています。

両社ともに超富裕層に向けた金融・非金融横断的な総合サービスをお届けしたいというお客さまへの共通の想いから本契約締結に至りました。

■本契約で生まれるシナジーについて

本契約を通して、北陸銀行では、超富裕層に対する金融商品提供機会の拡大や、当社の資産管理プラットフォーム、ファミリーオフィスサービスをお客さまへ提供が可能になります。また、両社の事業拡大にあたり必要なノウハウの共有や、当社への人材の受入等も予定しております。

また、当社では北陸銀行への送客が可能になり、資産総額10億円以上の超富裕層のお客さまに対して、より一人ひとりに合ったサポートを提供することが出来るようになります。

■株式会社北陸銀行について

名称 ：株式会社北陸銀行

所在地 ：富山市堤町通り1丁目2番26号

代表者 ：代表取締役頭取 中澤宏

設立日 ：1943年7月31日

URL ：https://www.hokugin.co.jp/

■マネーフォワードプライベートバンク株式会社について

マネーフォワードプライベートバンク株式会社は、総資産10億円以上の超富裕層を対象に資産管理プラットフォームとファミリーオフィスサービスを融合した包括的なサービスを提供しています。 これまでにない新たな資産管理の形を通じて超富裕層の皆さまの持続的な資産形成と豊かな人生の実現をサポートします。

名称 ：マネーフォワードプライベートバンク株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 4F

代表者 ：代表取締役社長 佐藤貴之、代表取締役副社長 辻庸介

設立日 ：2024年2月26日

事業内容：資産管理プラットフォームの開発・運用およびファミリーオフィスサービスの提供

URL ：https://moneyforwardprivatebank.com/

＜当社との業務提携に関するお問い合わせ＞

専用フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4gwXbuT5dokXYX1Kx9g4la4rlTB6DmIst2jjRA3t-GimZQ/viewform)に詳細をご記入の上、お送りください。

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。