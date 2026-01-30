無料ウェビナーを開催します「CDP2025総括とCDP2026質問書の展望（水セキュリティ編）」

株式会社エンビプロ・ホールディングス

エンビプログループの株式会社ブライトイノベーション(https://brightinnovation.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：荻巣 和紀、以下「当社」）は、CDP評価の維持・向上を目指している企業の責任者様・ご担当者様、またはCDP水セキュリティ質問書に回答される企業の責任者様・ご担当者様向けに、水セキュリティ質問書におけるCDP2025総括とCDP2026質問書の展望について無料ウェビナーを開催します。

CDP2025総括とCDP2026質問書の展望（水セキュリティ編） | ブライトイノベーション(https://brightinnovation.jp/seminar/3932/)

認定ソリューションプロバイダー

当社はCDPから環境サービスの専門家として、CDP2025のClimate Change（気候変動）認定ソリューションプロバイダーとして認定されており、Climate Change、Water Security、Forestsにおいて幅広い業種のCDPの初回回答およびスコア向上支援実績を多数有しています。これまでAリスト企業をはじめ様々なスコアの企業へコンサルティングサービスを提供し、スコア向上またはAスコア維持を実現いただいています。

ウェビナー概要

CDP認定ソリューションプロバイダー（シルバー）

CDP2025の結果が公表され、2025年11月にはCDP2026に向けた準備として、質問書の変更方向性に関する資料がCDPより公開されました。水セキュリティ分野では、国際的なサステナビリティ開示基準との整合を通じた報告の合理化・高度化が進められており、特にTNFDやGRI303（水と廃水）との整合強化が今後の重要な検討ポイントとなります。



本セミナーでは、CDP2025水セキュリティの総括として、CDP2024からの主な変更点を整理するとともに、エッセンシャルクライテリアを踏まえた評価の考え方や高評価を獲得するためのポイントを解説します。さらに、CDP2026に向けた水セキュリティ分野の変更の方向性について、TNFDおよびGRI303（水と廃水）の具体的な要求事項や考え方に触れながら、今後企業に求められる対応を分かりやすく説明します。

ウェビナー情報詳細・お申込み

講師紹介

株式会社ブライトイノベーション

コンサルタント 石井 冬萌実

大手印刷会社にてイベントの企画・運営及びリサイクルプロジェクトの推進に従事後、英国大学院でサステナビリティと経営に関する修士を取得。現在はCDP評価向上支援やTCFD・TNFD開示支援を中心に担当。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブライトイノベーション

マーケティング室

TEL：03-6280-3936

WEB：https://brightinnovation.jp/contact/