ミニストップは、つるまいかだ原作『メダリスト』とのコラボキャンペーンを、２０２６年２月４日（水）から開始いたします。 １会計８００円（税込）以上購入ごとにレジで自動抽選し、当選すると人気商品の無料引換券をプレゼント！店内商品１会計８００円（税込）以上購入のレシートでご応募いただくと、抽選でミニストップ限定『メダリスト』オリジナルグッズ各種が当たるキャンペーンの他、ミニストップアプリ会員のお客さまは、アプリ会員バーコードをスキャンして１会計８００円（税込）以上購入いただくと、抽選でミニストップ限定『メダリスト』オリジナルアクリルスタンドセットが当たるキャンペーンを実施します。 さらに、対象商品１個購入でもれなくミニストップ限定『メダリスト』オリジナルスマホ壁紙をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン情報】 キャンペーン期間：２０２６年２月４日（水）～２月１３日（金） 引換期間：２０２６年２月４日（水）～２月２２日（日）開催地区：全国 （２０２５年１２月末現在：１，７６０店）

【キャンペーン内容➀】

★抽選で！店内商品１会計８００円（税込）購入ごとに、お店の人気商品の無料引換券が当たる！ １会計８００円（税込）購入ごとに、レジにて自動で抽選を行います。人気のドリンクや、お菓子、健康食品、カップ麺等、多岐にわたる商品を、その場ですぐにお引き換えいただけます。【発券期間】：２０２６年２月４日（水）～２月１３日（金） 【引換期限】：２０２６年２月２２日（日）２３：５９まで 無料引換券が出たら、対象商品と一緒にレジへお持ちください。無料引換券に表示されている商品とお引き換えいただけます。【注意事項】・デリバリーは対象外です。・切手、印紙、はがき、テレフォンカード、ギフトカード、プリペイドカード、商品券等の各種金券類、MINISTOP Loppiでの決済、取り次ぎサービス、コピー、ゆうパック、公共料金やインターネット販売等の各種料金代行等の商品・サービス、一部の地域指定ゴミ袋など非課税商品、ＭＩＮＩＳＴＯＰ ｏｎｌｉｎｅ 等・無料引換商品のお買い物については、本キャンペーンの対象外になります。購入金額に、これら対象外商品・サービスが含まれる場合は対象金額より自動で除外されます。・無料引換対象商品を入れるレジ袋は有料です。・無料引換券を紛失された場合は無効となり、再発行はいたしません。・他の商品との引換はできません。・無料引換券の換金、複製は禁じられております。・引換期限を過ぎた場合は無効となります。・一部取り扱いのない店舗がございます。

【キャンペーン内容②】

★抽選で！店内商品１会計８００円（税込）以上の購入レシートでWEBから応募していただくと、合計１００名さまにミニストップ限定『メダリスト』オリジナルグッズ各種が当たる！※1【キャンペーン期間】 ２０２６年２月４日（水）～２月１３日（金）※2 ※3【応募期限】 ２０２６年２月２２日（日）２３：５９まで【賞品内容】 Ａ賞１０名さま：マグカップ＋アクリルお守りセット Ｂ賞９０名さま：アクリルお守り

【キャンペーン内容③】

★ミニストップアプリ会員限定！もれなくミニストップ限定『メダリスト』オリジナルスマホ壁紙（ミミップくんVer.）がもらえる！【キャンペーン期間】 ２０２６年２月４日（水）～２月１３日（金）※1 購入対象外商品 切手、印紙、はがき、テレフォンカード、ギフトカード、プリペイドカード、商品券等の各種金券類、 ⼀部のMINISTOP Loppiでの決済・取り次ぎサービス 、コピー、ゆうパック、公共料金やインターネット販売等の各種料金代行等の商品・サービス、⼀部の地域指定ゴミ袋など非課税商品、ＭＩＮＩＳＴＯＰ ｏｎｌｉｎｅ等・無料引き換えした商品のお買い物についてもキャンペーン対象外になります。 購入金額にこれら対象外商品・サービスが含まれる場合は対象金額より自動で除外されます。※2 レシート有効期間は２０２６年２月４日（水）～２月１３日（金）の１会計８００円（税込）以上購入のレシートとなります。※3 WEB応募用キャンペーンサイトの公開は２０２６年２月４日(水)となります。

【キャンペーン内容④】

★ミニストップアプリ会員限定！対象商品購入でもれなくオリジナル壁紙プレゼント！※4 ミニストップアプリ会員バーコードをスキャンして、対象商品１個購入ごとに応募券を１口、アプリ内で配信！ミニストップアプリ内キャンペーンページで応募すると、もれなくミニストップ限定『メダリスト』オリジナルスマホ壁紙をプレゼント！【キャンペーン期間】 ２０２６年２月４日(水)～２月１３日(金)【応募期間】 ２０２６年２月４日(水)～２月２２日(日)【対象商品】 店内加工コールドスイーツ全品※5

【キャンペーン内容⑤】

★ミニストップアプリ会員限定！１会計８００円（税込）以上購入で抽選でミニストップ限定オリジナルグッズが当たる！ ミニストップアプリ会員バーコードをスキャンして、１会計８００円（税込）以上購入ごとに応募券を１口、アプリ内で配信！ミニストップアプリ内キャンペーンページで応募すると、抽選でミニストップ限定『メダリスト』オリジナルアクリルスタンドセットが当たります。 是非この機会にお得なミニストップアプリをご利用ください。【キャンペーン期間】２０２６年２月４日(水)～２月１３日(金)【応募期間】 ２０２６年２月４日(水)～２月２２日(日)※4 応募者には後日アプリ内でダウンロード方法をご案内いたします。※5 対象商品はミニストップ公式HP掲載の「ソフトクリーム」、「パフェ」全品が対象となります。 一部販売終了、取り扱いのない商品がございます。

◆ 『メダリスト』とは

【あらすじ】 スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った２人。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。タッグを組んだ２人は栄光の“メダリスト”を目指す。 いのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！【STAFF】原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）/監督：山本靖貴/シリーズ構成・脚本：花田十輝キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏/フィギュアスケート振付：鈴木明子フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ/3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之3DCGーションスーパーバイザー：堀正太郎/3DCGプロデューサー：飯島哲色彩設計：山上愛子/美術監督：中村葉月/撮影監督：柏木健太郎/編集：長坂智樹/音楽：林ゆうき音響監督：今泉雄一/音響効果：小山健二/ーションプロデューサー：三浦孝純/ーション制作：ENGI【CAST】結束いのり：春瀬なつみ/明浦路司：大塚剛央/狼嵜光：市ノ瀬加那/夜鷹純：内田雄馬/鴗鳥理凰：小市眞琴鴗鳥慎一郎：坂泰斗製作：メダリスト製作委員会