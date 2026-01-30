【韓国グルメ】特別メニュー「デジカルビ（돼지갈비）」。チャルモッゴソヨ（잘 먹었어요）東京ドームシティ店にて2026年2月2日（月）より提供開始

ワールドリカーインポーターズ株式会社

ワールドリカーインポーターズ株式会社／株式会社ザート商会（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今里 尚史）は、韓国料理店「チャルモッゴソヨ 東京ドームシティ店」にて、韓国料理研究家・キム・ヨンジョン氏が一年を通して監修する“四季の特別メニュー企画”をスタートいたします。

本企画では、四季それぞれの食文化や食卓の情景をテーマに、全4章にわたるメニューを展開していく予定です。その第一章として、2026年2月2日（月）より、本場・韓国の家庭で長く親しまれてきた定番料理「デジカルビ」をご提供いたします。

「デジカルビ」は、庶民の味、家庭の味を大切にしながら、韓国の日常の食卓に根付いてきた一皿です。今回のメニューでは、日本向けに過度なアレンジを施すことなく、現地で親しまれてきた味わいを丁寧に再現しました。

キム・ヨンジョン氏ならではの視点で、素材の旨みや調味のバランスにこだわり、本場の空気感まで感じられるレシピに仕上げています。日本にいながら、まるで韓国の家庭の食卓を囲んでいるかのような感覚でお楽しみいただける一品です。

本企画は、季節ごとに異なるテーマで展開していく予定で、次章の内容についても順次お知らせしてまいります。

■ 鉄板皿で提供する韓国定番料理「デジカルビ（돼지갈비）とは

韓国で広く親しまれている「デジカルビ」を、鉄板で焼き上げてご用意します。注文後に焼き上げることで、肉の旨みと特製ダレの風味が引き立つ仕立てとしました。名称の「デジ」は、韓国語で豚を意味します。

使用する豚肩ロースは、適度な脂と赤身のバランスが特長です。

野菜や果物をすりおろして仕込んだ特製ダレに1日以上じっくり漬け込み、寝かせて熟成させることで、タレの味わいが肉の中までなじむよう工夫しています。

噛むほどに旨みとコクが感じられる、食事として満足感のある味わいに仕上げました。

韓国焼酎やビールとも合わせやすく、2～3人でシェアしながら食事を楽しめるメニューです。

■ 本場・韓国流のおすすめの食べ方

そのままでも楽しめますが、付け合わせのエゴマの葉、大根チャンアチや玉ねぎチャンアチ、ネギキムチ、三色ナムルを添え、サンチュで包んで食べるのがおすすめです。

具材を組み合わせることで味わいに変化が生まれ、食事の進み方にも違いが出てきます。



韓国では、大根や玉ねぎ、唐辛子を酢や醤油などで漬け込んだ「チャンアチ（짱아찌）」と、デジカルビを一緒に味わう食べ方が一般的です。

甘ダレがしみ込んだ豚肉に、チャンアチのほどよい酸味と歯切れのよい食感が加わり、最後まで飽きずに楽しめます。

●提供概要

・提供店舗：チャルモッゴソヨ 東京ドームシティ店（잘 먹었어요）

・所在地：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ 黄色いビル2階 FOOD STADIUM TOKYO

・提供開始日：2026年2月2日（月）より

・メニュー：メニュー：キム・ヨンジョン氏監修 期間限定

「デジカルビ（돼지갈비）」2～3人前［400g］2,980円（税込）

サンチュ・エゴマの葉・チャンアチ・ナムル付き

・営業時間：11:00~23:00(Food＆Drink LO22:30)

・定休日：施設に準ずる

■メニュー開発に込めた想い（キム・ヨンジョン氏）

私の韓国料理は、庶民の味や家庭の味を何よりも大切にし、現地で親しまれてきた本場の味を、日本風にアレンジすることなくそのままお届けすることを心がけています。

韓国料理ならではの魅力を、日本で手に入りやすい食材や調味料を用いてご紹介しながら、日本料理と通じる親しみやすさや温かさを感じていただけるよう、大切に仕上げています。

■韓国料理研究家 キム・ヨンジョン（요리 연구가 김연정） 氏 プロフィール

韓国料理研究家。

韓国料理教室「韓サモ」主宰。

https://kankoku-ryouri.jp/hansamo/(https://kankoku-ryouri.jp/hansamo/)

YouTubeチャンネル「ヨンジョンの本格『韓国料理レシピ』」では、登録者数約13万人（2025年現在）を誇る。

本場の味を飾らずに伝えるスタイルが支持され、

「日本の食材でここまで本格的な味が作れる」

「実践的に学べる」と評判を集める人気料理研究家。

●主な実績

韓国領事館・韓国文化院 韓国料理講師

韓国公社主催イベント・料理教室を多数担当

FOODEX JAPAN 韓国広告館を3年連続担当

フジテレビ『ノンストップ！』【世界の料理】出演中



●主な著書

『ヨンジョンの幸せ韓国ごはん』（マイナビ出版）

『韓国料理ひとりでごはん』（KADOKAWA）

『失敗しない韓国ごはん＆おつまみ』（大泉書店）

『韓国屋台気分』（成美堂出版）

■チャルモゴッソヨ店舗コンセプト

「チャルモゴッソヨ（잘 먹었어요） 」とは、食後に「ごちそうさま」を意味する韓国語です。“しっかり食べて、心も体も元気に”という思いを込めて名付けられました。

韓国の伝統的な食文化は、野菜・豆・魚・米・発酵食品をバランス良く取り入れた構成で知られ、OECD統計でも肥満率が先進国の中で最も低い水準（6.1％）にあります（出典：OECD Health at a Glance 2023-Obesity indicator）。

また、韓国保健福祉部および韓国栄養学会による全国栄養調査では、穀物と多様な副菜・発酵食品を組み合わせた伝統的な食事構成が栄養バランスに優れていることが示されています。（出典：Korea National Health and Nutrition Examination Survey（KNHANES）, Korean Journal of Community Nutrition, 2023）。

このような「美味しくて健康的な韓国の食スタイル」に着想を得て、当店では素材を活かしたメニューを展開します。

■会社概要

ワイン、食料品、プレミアムビール、装飾品、建築材料の輸入卸販売

飲食店の経営、飲食店の経営指導

飲食物販店の企画設計デザイン/各種ビールイベントの企画/実施

私たちザートグループがお届けしているもの。それは、プレミアムな逸品の数々と、それに深みを与えてくれる物語です。産地の慣習や文化の薫り、職人の情熱や想いなどを余すことなく味わい愉しんでいただくために、趣向を凝らした数々の場面と空間を提供しています。唯一であり無二。本物だけが宿す豊かさを、そのまま日本で味わえる。正統にこだわりぬくことでしか伝えられない、本物との出会いがあります。

商号：ワールドリカーインポーターズ株式会社/株式会社ザート商会

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目29番3号 渋谷ブリッジB棟3階

代表取締役：今里 尚史

事業内容：ワイン・ビール・食料品の輸入卸販売、飲食店経営、各種ビールイベント企画運営

公式サイト：https://www.zato.co.jp/(https://www.zato.co.jp/)



■本件に関するお問い合わせ

ワールドリカーインポーターズ株式会社

広報担当：神谷