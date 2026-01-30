累計125万部超えの「地球の歩き方」国内シリーズより、『地球の歩き方 足立区』が2026年秋に誕生。発行を記念して足立区の「推し」を大募集するアンケート＆プレゼントキャンペーンを実施します！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、『地球の歩き方 足立区』の発売情報（2026年9月に全国書店およびオンライン書店で発売予定）を2026年1月30日（金）に発表いたしました。

■圧倒的な情報量で深掘り！ 足立区のすべてがこの一冊に！

1979年の創刊以来、海外旅行のバイブルとして知られる「地球の歩き方」が、2020年のコロナ禍で出した『地球の歩き方 東京』 のヒットを皮切りに、国内版シリーズで大躍進中。いまや、シリーズ累計発行部数125万部を突破！ そしてこのたび、東京23区では、4番目となる『地球の歩き方 足立区』を2026年秋に発売することが決定いたしました。

■あなたの声が掲載されるかも!? 創刊記念アンケート＆プレゼントキャンペーン開始

『地球の歩き方 足立区』の制作決定を記念し、2026年1月30日より「発行決定記念アンケート＆プレゼントキャンぺーン」がスタート。「地球の歩き方」の顔である表紙イラスト案をはじめ、おすすめスポットや足立区あるあるネタなどを大募集。足立区民はもちろん、ゆかりのある方、訪れたことがある方、たくさんの生の声をお待ちしております。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で30名様に、地球の歩き方オリジナルクオカードが当たります（締切：2026年3月13日） 。奮ってご参加ください。

【アンケート＆プレゼントキャンぺーンの概要】

●実施期間：2026年1月30日（金）～3月13日（金）23:59

●応募方法：『地球の歩き方 足立区』発刊記念アンケートにご回答ください。（下記URLまたは二次元コードより）

●賞品：地球の歩き方オリジナルクオカード 30名様

▼『地球の歩き方 足立区』発行記念アンケート

https://arukikata.jp/adajrs

【地球の歩き方とは？】

1979年の創刊以来、40年以上海外旅行ガイドを作り続けてきた「地球の歩き方」。現在、約160の国と地域の情報を網羅する。コロナ禍で売り上げが95%減となるなか、2020年に発売した初の国内版『東京』が大ヒット。東京に続く国内版やコラボ本など、次々とヒットを飛ばしV字回復を遂げ、TVや新聞などさまざまなメディアで取り上げられ話題に。「地球の歩き方」パッケージのグミやチョコ、本場の味にこだわったレトルトカレー、百円ショップの雑貨をコラボ発売するなど、ますます進化中！

［商品概要］

■『地球の歩き方 足立区』

著作：地球の歩き方編集室

発売予定日：2026年9月

予価：2,310円（税込）

体裁：A5変型、368ページ（予定）

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/)

※全国書店およびオンライン書店にて発売予定

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開