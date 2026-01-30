NBI草津温泉プロジェクト開始のお知らせ

株式会社NBIホールディングス

株式会社NBIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：金谷 隆行、以下「当社」）は、日本を代表する温泉地である群馬県草津温泉エリアにおいて温泉付き宿泊施設への投資を行い、以下のプロジェクトを開始したことをお知らせいたします。

１．プロジェクト概要

当社は、「MACHIづくり共創会社」として、地方創生および地域活性化を目的としたホテル・旅館等

への不動産投資事業を展開しており、2026 年 1 月に群馬県・草津温泉エリアにおいて既存の温泉付き宿泊施設（既存施設名称：フォートリート草津、以下「本件既存棟」という。）を取得いたしました。

取得後は運営変更を行い、8,000坪を超える広大な敷地を活かし、敷地内に新たに露天風呂付き客室全33室とレストランを備えた増築棟を、積水ハウス株式会社の設計及び施工にて開発する計画（以下「本件増築計画」という。）です。これによりエリア内でも屈指の露天風呂付き客室数を有する高級温泉旅館として生まれ変わり、草津温泉エリアにおいて希少性の高いポジションが確立されると考えます。

さらには、当社は本物件への投資を通じて、草津温泉の魅力を次世代へとつなぐ、付加価値の高い宿泊施設を創出し、地域と共に持続的な成長を実現してまいります。

本件既存棟概要

本件増築計画概要

２．当社の取り組みについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158019/table/23_1_232b99324c8d0318679b85c90e15dfa3.jpg?v=202601300651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/158019/table/23_2_911f59b53ea7bfb870b4a02e8ddc6892.jpg?v=202601300651 ]

当社は、2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始し、国内機関投資家、金融機関等の協力を得ながら既に約200億円の投資を実行しております。今後は投資計画を上方修正し、さらにここから1年間で300億円の投資を計画しており、2027年３月期までには全国のホテル・旅館等へ 合計500 億円の投資を行っていく予定です。

投資実行案件一覧

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/158019/table/23_3_a3891799507d5fac19cbb90c091949b5.jpg?v=202601300651 ]

（※）改修工事前の延床面積

３． 本件既存棟現況写真（リニューアル工事前）

位置図

４．会社概要

会社名：株式会社NBIホールディングス

所在地：東京都港区西新橋一丁目２番９号 日比谷セントラルビル５階

代表者：金谷隆行

資本金：5,000万円

登録・許認可：金融商品取引業 関東財務局長（金商）第3494号（投資運用業）

総合不動産投資顧問業 総合 - 第182号

宅地建物取引業免許 東京都知事（1）第111678号

(代表者略歴)

金谷 隆行 （かなや たかゆき）

1981年東京生まれ。2004年慶應義塾大学経済学部卒業。

財閥系不動産会社、不動産投資ファンドを経て、2012年（株）星野リゾートに入社。

同年、星野リゾート・リート投資法人の資産運用会社である（株）星野リゾート・アセットマネジメント取締役投資運用本部長に就任。2020年（株）星野リゾート取締役に就任。

その後、投資会社の（株）リサ・パートナーズ等を経て2024年9月に（株）NBIホールディングスの代表取締役に就任。

これまで約2,000億円超のホテル不動産投資、企業買収の実行及び、上場REITの立ち上げなど複数の新規ファンド組成に携わる

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NBIホールディングス 広報・IR担当 Tel：03-6263-9193