店舗DX支援を手がける株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也）は、2026年2月12日（木）に東京ビッグサイトで開催される「第10回国際コインランドリーEXPO 2026」において、コインランドリーオーナー・事業者・販売代理店向けセミナーを実施いたします。

セミナー開催の背景

コインランドリービジネスでは、無人運営という特性上、「販売促進」と「顧客管理」が大きな課題となっています。また、近年の原油高騰による電気・ガス料金の上昇により、利益率の低下に悩む事業者様も少なくありません。当社は自社でコインランドリー店舗を運営し、SNSを活用した販促企画やキャッシュレス決済などのインフラ整備を実践。テストマーケティングとして挑戦的な企画を試しながらPDCAを回し、機械や店舗レイアウトを変更することなく売上向上を実現した加盟店様も多数輩出してまいりました。本セミナーでは、その具体的な手法と成功事例をお伝えします。

セミナー実施概要

セミナー名：無人ビジネスにおける集客・収益UPと顧客管理日時：2026年2月12日（木）14：30~15：00会場：東京ビッグサイト 東7ホール セミナー会場C※第10回国際コインランドリーEXPO 2026 内参加費：無料(要事前登録)対象：コインランドリー運営オーナー、これから開業を検討されている方、コインランドリー関連事業者・販売代理店の方

セミナー内容

無人店舗でも有人店舗と同等のマーケティングを可能にする、SNSを活用した顧客データ収集・活用の具体的手法をご紹介します。●無人店舗における効果的な販促施策●顧客データの収集と活用方法●原油高騰時代の利益確保戦略●機械・レイアウト変更なしで売上を伸ばす方法●実際の成功事例のご紹介目先の事業収益増だけでなく、原油高騰による利益損失を防ぎつつ、将来の収益拡大につなげていける方法をお伝えいたします。

ご来場について

本セミナーへのご参加には、「第10回国際コインランドリーEXPO 2026」への来場事前登録が必要です。ぜひこの機会に、実績に基づく店舗DXの手法を体感してください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

https://iclexpo.com/advance/