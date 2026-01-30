株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は2026年1月31日(土)、「GiGO(ギーゴ)河原町オーパB1F」に、国内2店舗目のゲームグッズショップ「Fangamer(ファンゲーマー) Japan in GiGO【KYOTO】」をオープンいたします。

■京都・河原町に関西初の「Fangamer Japan in GiGO【KYOTO】」がオープン

GiGOとFangamer Japan(所在地：愛知県蒲郡市 代表者：ガイ・ナサニエル・マシー)が共同設立した東京・渋谷のオフィシャルショップ「Fangamer Japan in GiGO」の国内2号店、「Fangamer Japan in GiGO【KYOTO】」が京都・河原町にオープンします。同店は、「GiGO河原町オーパB1F」内に常設店舗としてオープンします。店内ではゲームファンの目線で企画したゲームグッズを販売。さまざまなゲームタイトルグッズを取り揃えています。さらに店内には「Fangamer Japan in GiGO【KYOYO】」専用に、和装キャラクターを描き起こした大型キービジュアルのフォトスポットも登場します。河原町オーパ7階の「GiGO河原町オーパ」でゲームをプレイして、地下1階の「Fangamer Japan in GiGO【KYOTO】」でお気に入りゲームのグッズやアパレルなどをチェック。そしてフォトスポットで記念撮影。そんな多様な楽しみ方ができるアミューズメントスポットです。今後は、渋谷の「Fangamer Japan in GiGO【TOKYO】」でご好評いただいた「ゲーマードリンク」の販売も予定しております。ぜひご期待ください。

■Fangamer LLC(US)：CEO Reid Youngよりメッセージ

Holy cow am I excited about this shop! Our collaborations with the dedicated GiGO crew always generate such excitement and surprise from employees, partners, and customers alike. It's been such an honor to work alongside them to build these little indie gaming sanctuaries. It used to be that GiGO Shibuya was the only place on earth you could replenish your strength with Gamer Snacks, like powerful talismans for your stomach.. but soon you'll be able to drink deep of Gamer Mana (giving yourself a second, secret energy bar) surrounded by the beauty of Kyoto. Two heavens, separated by a bullet train...日本語訳：皆様いかがお過ごしでしょうか。私は新たなショップのオープンが楽しみすぎて、ワクワクが止まりません！情熱あふれるGiGOの皆様とのコラボレーションは、社員やパートナー、そしてお客様にまで、常にワクワクと驚きを届けてくれます。皆様と一緒にインディーゲームの小さな“聖域”を作り上げてこられたことを、心から光栄に思っています。これまで「ゲーマースナック」(胃袋で効果を発揮するタイプのタリスマン)によるバフを補給できる場所は、世界中でGiGO渋谷だけでした…しかしもうすぐ、京都の美しい景色に囲まれながら「ゲーマーマナ」を思う存分チャージできるようになります！(エネルギーゲージを丸ごと一本増やすくらい大きなバフです)そう。新幹線で結ばれた、2つの聖域で――。

■当社：代表取締役社長 二宮 一浩よりメッセージ

「GiGO渋谷」に続き、京都でもFangamerの皆様とともに、魅力的な作品の世界をお届けできることを、大変光栄に感じております。Fangamerが提供するグッズを愛する皆様が、それぞれの“思い出”や“感情”を持ち帰っていただける、心に残る場所を目指してまいります。新たな地・京都では、その特別な体験をより深く味わっていただけるよう、GiGOとしても全力で運営してまいります。皆様にとって“ケツイがみなぎる場所”のひとつとして、足を運んでいただける日を心より楽しみにしています。

■Fangamer Japan in GiGO【KYOTO】描き起こしのキービジュアル

人気のキャラクターが京都らしい和装で登場する、同店だけのキービジュアルです。こちらは店内に高さ2ｍ×幅2ｍの大型壁面装飾として掲示。来店記念のフォトスポットに最適です。

■作品別一覧

Fangamer Japanの人気インディーズゲーム20作品、約200アイテムをご用意しています。

■Fangamer Japan in GiGO【KYOTO】(GiGO河原町オーパB1F)概要

●住所：京都府京都市中京区河原町通四条上ル米屋町385 河原町オーパ B1F●アクセス：阪急電鉄｢京都河原町｣駅3番出口より徒歩1分●営業時間：11:00～21:00(ラストオーダー20:30)●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/kawaramachi-b1f/ GiGOコラボカフェスタンド：https://tempo.gendagigo.jp/tnsb/cafe_kawaramachi/●店舗X：https://x.com/GiGO_kyotoB1F

■参考：Fangamer Japan in GiGO【TOKYO】(GiGO渋谷)概要

2023年7月東京・渋谷区宇田川町の「GiGO渋谷」2Fに「Fangamer Japan in GiGO」として国内初出店。●住所：東京都渋谷区宇田川町29-4 ゼンモールビル2F●アクセス：JR「渋谷」駅ハチ公口より徒歩5分、地下鉄半蔵門線「渋谷」駅より徒歩2分●営業時間：10:00～23:30●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/shibuya/●店舗X：https://x.com/GiGO_shibuya

■「Fangamer Japan in GiGO」とは

「Fangamer LLC」は、2008年にアリゾナ州ツーソン市で設立されたゲームグッズ制作会社です。ゲームファンの目線から自分たちでも使いたいと思えるゲームグッズを作り、企画・デザインから出荷まですべて社内で行っています。2017年には、日本支社にあたるFangamer Japanを愛知県蒲郡市に設立。GiGOとは2022年に実施したPOP UP EVENTをきっかけに取引を開始。2023年に東京・渋谷に開業した「GiGO渋谷」内にFangamer Japanとしては初のオフィシャルショップ「Fangamer Japan in GiGO」を共同開設しました。公式サイト: https://www.fangamer.jp/公式X: https://x.com/fangamerjp/