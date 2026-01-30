【ハイアット リージェンシー 横浜】レストラン＆バー　春のシーズナルメニューのお知らせ

株式会社ケン・ホテルマネジメント横浜山下町

ハイアット リージェンシー 横浜 / Hyatt Regency Yokohama（総支配人：齋藤孝司、所在地：神奈川県横浜市中区山下町280-2）では、2026年3月1日 (日) より、華やぐ春の彩りを旬の食材で

楽しむ至福のメニューの数々で皆さまをお迎えいたします。

スプリングシグニチャーコース“スカラ“ピンクストロベリー・アフタヌーンティー

スプリング・カクテル世界を旅するグルメ紀行2026 ～港町を旅するアジア・オセアニアSpring～

MILANO｜GRILL（ミラノ・グリル）

スプリング・シグニチャーコース・スカラ

シェフが厳選した春の食材を存分に味わっていただけるシグニチャーコースメニュー

コースの始まりはなめらかなフォアグラテリーヌに、日向夏の爽やか酸味とほのかな苦みを添えた一皿。濃厚でリッチな味わいのフォアグラテリーヌに、絶妙な酸味と清涼感を合わせたコントラストをご堪能ください。

フォアグラテリーヌ 日向夏ジャム

旬を迎えるホタルイカとみずみずしいホワイト

アスパラガスをトマトの旨味とほどよい酸味を

加えたショロンソースで。魚介の旨味と春野菜の軽やかさが調和した一品です。

ホタルイカ アスパラガス ショロンソース

牛タンのコンソメを旬の食材と共にお愉しみいただくMILANO | GRILLのスペシャリテ。

その中でも春のハマグリとの組み合わせは澄んだスープの奥行きと素材のエッセンスが際立つ洗練された逸品です。

牛タン ハマグリ コンソメスープ

香ばしく揚げたオマール海老に、グリーンピースのやさしい甘みと甲殻類の旨味を凝縮したナンチュアソースを添えた、春らしい軽やかさと贅沢さを併せ持つ魚介料理に仕上げました。

オマールエビのフリット グリーンピース ナンチュアソース

メインディッシュはA5ランク佐賀牛サーロインのグリル。旬のタケノコを使ったグラタンの香ばしさと、芳醇な赤ワインソースが肉の旨味を引き立て、上品な味わいを演出します。

佐賀牛サーロイングリル タケノコグラタン 赤ワインソース

旬の苺とマスカルポーネ、軽やかなメレンゲで

仕立てたヴァシュラン・グラッセ。春の果実の

みずみずしさと、冷たいデザートのコントラストがコースの余韻を華やかに彩ります。

苺 マスカルポーネ ヴァシュラン・グラッセ

【メニュー】

・アミューズ

・フォアグラテリーヌ 日向夏ジャム

・ホタルイカ アスパラガス ショロンソース

・牛タン ハマグリ コンソメスープ

・オマールエビフリット グリーンピース ナンチュアソース

・佐賀牛サーロイングリル タケノコグラタン 赤ワインソース

・苺 マスカルポーネ ヴァシュラン・グラッセ

・コーヒーまたはロンネフェルト紅茶

◇価格：\16,000

◇期間：2026年3月1日 (日) ～ 2026年5月31日 (日)

※記載の価格にはサービス料と消費税が含まれております。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

店舗情報：

MILANO｜GRILL（ミラノ・グリル）

神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1階

電話番号 045 222 0121（10：00 ～ 18：30）

URL hyattregencyyokohama.com(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/restaurant/milano-grill.html)

営業時間 ランチ 11:30～15:00（ラストオーダー14:00）

ディナー17:30～21:00（ラストオーダー20:00）

Harbor Kitchen（ハーバーキッチン）

世界を旅するグルメ紀行2026 港町を旅するアジア・オセアニア ～Spring～

ビュッフェダイニング「Harbor Kitchen」では、2026年より新たに展開するシリーズ「世界を旅するグルメ紀行 港町周遊」の第1弾として、「港町を旅するアジア・オセアニア～Spring～」編を開催いたします。本フェアでは、世界各地の港町に根付く食文化に着目し、アジアおよびオセアニア地域の多彩な郷土料理をご紹介いたします。これまでご好評をいただいてきたアジア料理に加え、より幅広く、

より新鮮な味わいをお楽しみいただけます。

シーフードチリ ／シンガポールトッポギ ／ 韓国ビーフブラックペッパーソテー／シンガポールサンバルウダン、サテリリット・ペペスイカン／インドネシア

【メニュー】

◇ホットフード

水餃子（中国）／小籠包（台湾）／ミーゴレン（インドネシア）／アヤムバカール（インドネシア）

ペペスイカン（インドネシア）／サテリリット（インドネシア）／サンバルウダン（インドネシア）

ルンダン（インドネシア）／グレ（インドネシア）／タンドリー（インド）／ビリヤニ（インド）

プーパッポンカリー（タイ）／グリーンカレー（タイ）／トムヤムプラー（タイ）／トッポギ（韓国）

チャプチェ（韓国）／ビーフブラックペッパーソテー（シンガポール）／シーフードチリ（シンガポール）

◇コールドフード

シーフードカクテル ／ラワール（インドネシア）／カジキ サンバルマタ（インドネシア）

オジンオチェムチム（韓国）／シーフードヤムウンセン（タイ）／トムカーガイ（タイ）

スモークダックのラープ（タイ）／生春巻き（ベトナム）／カーティムヌーンティッバム（ベトナム）ロミロミ（ハワイ）

◇デザート

パイナップルケーキ（台湾）／モーモーチャーチャー（ベトナム）／ラミントン（オーストラリア）

トロピカルフルーツタルト／苺と柚子あん（日本）／黒蜜とほうじ茶のパンナコッタ（日本）

ピサンゴレン（インドネシア）／チョコレートブラウニー／くるみとシナモンのパウンドケーキ

さくらと抹茶のオペラ／クッキー各種

◇ライブキッチン

国産牛のローストビーフ／鴨のロースト ／仔羊のロースト ／宮城もち豚のグリル ／ハラミのグリル

サムギョプサル（韓国）／海鮮チヂミ（韓国）／ラクサ（シンガポール）／角煮まん（中国）

豚しゃぶ（日本）

その他、定番のお寿司などの通常メニューもご用意しております。

◇価格：大人\5,500、12歳以下\2,750

（土、日、祝日、特定日は大人\6,000、12歳以下\3,000）

◇期間：2026年3月1日 (日) ～ 2026年5月31日 (日)

◇ご予約受付開始：2026年2月1日（日）10:00～

※大人1名につき、5歳以下のお子様1名が無料となります。

※記載の価格には消費税が含まれております。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

店舗情報：

Harbor Kitchen（ハーバーキッチン）

神奈川県横浜市山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 2階

電話番号 045 222 0121（10：00 ～ 18：30）

URL hyattregencyyokohama.com(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/restaurant/harbor-kitchen.html)

営業時間 朝食7：00 ～ 10：30（最終入店 10：00）

ランチ 12：00 ～ 14：30 (12：00または12：30での入店)

The Union Bar ＆ Lounge （ザ・ユニオン バー&ラウンジ）

ピンクストロベリー・アフタヌーンティー

「ストロベリー・アフタヌーンティー」の第二弾として、みずみずしく甘酸っぱいいちごに、桜などのピンク色の食材を随所に取り入れ、味わいと見た目の両面から春の趣をお楽しみいただける「ピンク

ストロベリー・アフタヌーンティー」を開催いたします。

ウェルカムドリンクには「SAKURA blossom」をご用意。桜の塩レモネードをベースに、すっきりとした味わいに仕立てた、春らしさ満開の一杯で皆様をお迎えいたします。桜の花一輪を中心に全体が

桜色へと染まり、満開の景色が広がっていく様子を表現。レモンと塩の爽やかな塩味が、その後に広がる桜のやさしい甘さを引き立てます。さらにジャスミンゼリーの鼻から抜ける花の香りと、なめらかな口当たりで春の雰囲気を演出しました。

上段

大きな綿菓子が一際目を惹く「いちごミルクパフェ」は、苺のミルフィーユをパフェスタイルで

お召し上がりいただくグラスデザート。

ハイビスカスジュレの爽やかな酸味や、塩味の

効いたクッキー、濃厚な練乳クリームが美しい層を成し、フレッシュストロベリーの甘酸っぱい

味わいを引き立てます。仕上げには、自家製

ストロベリー綿菓子をのせ、満開の桜の木を連想させる、目にも美しい一品に。

生地に上新粉を使用し、もちもちとした桜餅の食感を再現した「いちご 桜 マカロン」は、中に桜あんを忍ばせることで、洋菓子のマカロンと和菓子の桜餅が融合した、今までにないフュージョンスイーツに。可憐なピンク色の見た目と、和洋の織りなす絶妙なハーモニーをお愉しみいただけます。

「いちごミルク クラフティ」はフランス菓子の

定番「クラフティ」を苺ミルクでアレンジした

シェフオリジナルのスイーツ。しっとりとした

食感と、口の中で広がる苺ミルクの甘さが爽やかな苺の風味と重なり、一口で心ほどけるような

優しい味わいが広がります。

他にも、生地を二度焼き上げることで香ばしさとサクサク食感を引き出した「いちご バルサミコ

シュークリーム」や、その日一番美味しい旬の苺をお客様にお選びいただき、目の前で仕上げる

「いちごディップ」など、演出も楽しく春を感じられるこだわりのスイーツが並びます。

下段

セイボリーは、春食材ならではのほろ苦さや旨味を活かし、味わいに奥行きを持たせた3種類を

ご用意。 見た目も可愛らしい「チキンカツ グリーンマスタードソース ピンクミニバーガー」は、紫芋とビーツでピンク色に仕上げたバンズに、

外はサクサク、中はジューシーに揚げたチキン

カツをサンド。グリーンマスタードの爽やかな

辛みが全体を引き締め、フレッシュトマトで

軽やかさを添えた逸品です。

「サルシッチャ アスパラガス キッシュ」は、旨味たっぷりのサルシッチャとみずみずしいアスパラガスを合わせ、フェンネルシードとクミンの香りが肉のコクを引き立てながらも、重さを感じさせない

満足感のある仕上がりに。

「マダイ グリーンピース トマトジュレ アンサンブル」は、口当たりなめらかなグリーンピースの

ピューレをベースに、和風だしを効かせたトマトジュレとオリーブオイルでマリネした真鯛を重ねた

一品。新緑を思わせる色合いで、すっきりとした味わいに仕上げました。春の彩りと味のコントラストが際立つ、季節感満載のセイボリーをお楽しみいただけます。

【メニュー】

◇スイーツ

いちご ミルクパフェ

いちご 桜マカロン

いちご ローズムース

いちご モンブラン

いちご ゼリー

いちご ミルククラフティ

いちご ディップ

いちご バルサミコ シュークリーム



◇セイボリー＆スコーン

チキンカツ グリーンマスタードソース ピンクミニバーガー

サルシッチャ アスパラガス キッシュ

マダイ グリーンピース トマトジュレ アンサンブル

自家製スコーン クロテッドクリーム

◇お飲み物

紅茶のセレクションは、1823年設立の歴史あるドイツの老舗紅茶メーカー“ロンネフェルトティー“。店舗に在籍する「ロンネフェルトティーマスター」が厳選したフレーバーを中心に、スペシャル

アイスドリンク2種類やコーヒー・カフェラテ・カフェオレなど、全20種類以上の豊富なラインナップをご用意しております。スイーツやセイボリーに合わせてお好みの紅茶やコーヒーをお選びください。

◇価格：\6,500／スパークリングワインのフリーフロー（90分）付き\8,000

◇期間：2026年3月1日 (日) ～ 2026年4月30日 (木)

ご予約受付開始：2026年2月1日（日）12:00～（予約開始日はインターネット予約のみ受付）

※前日19時までの完全予約制にて承ります。

※記載の価格にはサービス料と消費税が含まれております。

※アフタヌーンティー 12：00～または14:30～ いずれも2時間制

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

スプリング・カクテル

陽春の香りとともに楽しむ３種類のカクテルをご用意いたしました。

ローズキウイグルト Rose Kiwigrut

フルーツとクリームの相性が良いラムベースに

仕上げたデザートカクテル。キウイとヨーグルトそれぞれの酸味と甘味が際立った個性豊かな一杯。

バカルディホワイトラム / モナンキウイシロップ キウイフレッシュクリーム / ローズペタル

フレッシュレモンジュース /モナンローズシロップ

桜花 Colins OhkaColins

麦焼酎の澄んだ味わいに、桜の香りがふわりと

寄り添う春のロングカクテル。塩漬けの桜の花が優しい塩味と香りを添え、ドライイチゴのリムが酸味と彩りを加えます。焼酎と桜が織りなす

「余韻」が春風を思わせる一杯です。

麦焼酎いいちこ / モナンチェリーブロッサム

クラブソーダ / ジャパニーズクラフトリキュール奏チェリーブロッサム / チェリーパウダー

桜の塩漬け

シトラスカモミールブーケ Citrus Chamomile Bouquet

甘酸っぱい金柑とジンジャーを合わせた口あたりが良く、ほんのり香るカモミールで上品にお楽しみいただける爽やかなカクテル。

ボンベイサファイアドライジン / 金柑

カモミールティー / モナンジンジャーシロップ ボブズビターズカルダモン / ローズマリー

◇価格：各\2,000

◇期間：2026年3月1日 (日) ～ 2026年4月30日（木）

※記載の価格にはサービス料と消費税が含まれております。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

店舗情報：

The Union Bar & Lounge（ザ・ユニオン バー＆ラウンジ）

神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1階

電話番号 045 222 0121（10：00 ～ 18：30）

URL hyattregencyyokohama.com(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/restaurant/the-union.html)

営業時間 11：00 ～ 23：00（ラストオーダー フード 22：00、ドリンク 22：30）

ハイアット リージェンシー 横浜について

ハイアット リージェンシー 横浜は、横浜エリア初のハイアットブランドホテルとし て 2020年5月に開業いたしました。横浜港を眼下に望む地上 21 階建ての建物には、18のスイートルームを含む

315室の客室、個性豊かなレストランやバー＆ラウンジ、多様な用途に使用できる宴会場や約22,000 個のスワロフスキー(R)・クリスタルをちりばめたチャペルなどを備えます。山下公園や中華街から徒歩圏内、また都内や空港からもアクセスのよい立地で、レジャーにもビジネスにもご利用いただけます。開港時代のクラシック建築と現代のモダン建築が調和した山下町で、大人が落ち着いて過ごせるホテルとして皆様をお迎えいたします。ハイアット リージェンシー 横浜に関する最新情報は hyattregencyyokohama.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/hndry-hyatt-regency-yokohama?src=agn_oth_corp_sem_mrm_apac_sb_franchise_hndry_room_jp_google_brand_jpn_rsa_010&gclid=CjwKCAjw-vmkBhBMEiwAlrMeF6v8ZlMcEvYZ5ftfMP5Wm7I6teY_uJNxerv4DKCuslXwNAq11dMcixoCryEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) または hyattregencyyokohama.jp(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/) をご確認ください。Facebook、Instagramで、

@hyattregencyyokohama をフォローしてください。ハッシュタグ「#hyattregencyyokohama」「#ハイアットリージェンシー横浜」を付けた投稿もお待ちしています。

PRESS CONTACT

ハイアット リージェンシー 横浜

045 222 0124