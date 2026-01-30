AIシステム研究・開発のParavellum、歯科医療DXのConvergePartnersと資本業務提携

合同会社Paravellum

AIシステムの研究・開発を行う合同会社Paravellum（本社：福岡県福岡市、代表社員：相良春樹、以下「当社」）は、 歯科医院向けDXプロダクトを開発する株式会社ConvergePartners（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：登坂悠也、以下「CP社」）との間で包括支援・開発契約を締結するとともに、 同社の第三者割当増資を引き受け、資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、当社は開発ベンダーの枠を超え、CP社の戦略的技術パートナーとして、MedTech（医療×テクノロジー）開発に先進技術を提供してまいります。

資本業務提携の背景

ConvergePartners(歯科医療DX)とParavellum(AIシステム研究・開発)による資本業務提携

CP社 登坂代表（現役歯科医師）が掲げる「歯科医療の現場課題をテクノロジーで解決する」というビジョンに深く賛同し、 本資本業務提携の締結に至りました。

歯科医療現場では、業務の高度化・効率化に対するニーズが高まっており、 現場ニーズを的確に反映したデジタルプロダクトの開発が求められています。 CP社の「現役歯科医師としての知見」と当社の「AI・クラウド技術」を融合させ、 実用的なDXプロダクトの社会実装を加速させます。

また、スタートアップのプロダクト開発においては、スピードと柔軟性が求められます。 そのため、従来の「要件定義ごとに見積もる受託開発」ではなく、アジャイルに開発と経営支援を並走できる「包括支援・開発契約」を締結しました。 併せて、CP社への資本参加を通じ、単なる受発注の関係を超え、事業成長に深くコミットする強固なパートナーシップ体制を構築しました。

当社の役割と提供技術

当社はCP社の技術パートナーとして、以下の領域で支援を行います。

代表コメント

- フルスタック・開発支援当社のエンジニアリングチームが、CP社のロードマップに基づき、歯科医療向けDXプロダクト群の設計・開発・実装を強力に推進します。 医療現場で求められる高い品質と、スタートアップに必要な開発スピードを両立させます。■AI実装：歯科業務支援アルゴリズム、画像データ処理技術、3Dデータ活用技術などの先端技術を実装します。■クラウド構築：医療情報の安全な管理とスケーラビリティを両立する、堅牢かつAIネイティブな高品質クラウドインフラの構築を行います。- 技術コンサルティング・技術戦略技術的な観点からの経営支援として、中長期的な技術戦略の策定や、最適なテクノロジー選定に関するコンサルティングを提供し、CP社のテックカンパニーとしての基盤を強化します。[合同会社Paravellum 代表社員 相良 春樹]

「歯科医療の現場を変えたいという登坂代表の熱い想いに、我々の技術で応えられることを嬉しく思います。AIやクラウドといった先進技術は、社会課題を解決するためにこそあります。Paravellumは技術の力で、CP社が目指す新しい歯科医療のスタンダード構築を強力に後押ししてまいります。」

[株式会社ConvergePartners 代表取締役 （現役歯科医師） 登坂 悠也 氏]

「歯科医療の現場には、まだ多くの非効率や改善余地があります。 当社は、臨床現場起点のプロダクト構想を実装レベルまで高精度に具現化できる技術パートナーとしてParavellum社を選定し、これまで緊密に協働してきました。 今回の協業体制強化によって、よりスピーディかつ実践的な価値あるプロダクトを歯科医院の皆さまに届けていきたいと考えています。」

会社概要

合同会社Paravellum（パラベラム）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176856/table/3_1_85dee6ba4cd4778ef574b6ce57c831ab.jpg?v=202601301051 ]

株式会社ConvergePartners（コンバージパートナーズ）

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176856/table/3_2_9126a000270c83849b99b0bd8bbe2228.jpg?v=202601301051 ]

合同会社Paravellum 広報担当

Email: pr@paravellum.jp

URL: https://www.paravellum.jp