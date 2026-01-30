鳥取県のブランド和牛「鳥取和牛」の魅力を知っていただくために、２月１日（日）～２月１４日（土）まで株式会社ひらまつのフランス料理店４店舗（東京、大阪）で鳥取和牛ウィークリーフェアを開催します。 「ブラッスリー ポール・ボキューズ」各店舗の料理長が考案した鳥取和牛を使ったメニューをこの機会にぜひご賞味ください。

概要

概 要：鳥取和牛を使ったメニュー提供開催期間：令和８年２月１日（日）～２月１４日（土）開催店舗：ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座（東京・銀座） ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京（東京） ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ（東京・六本木） ラ・フェットひらまつ（大阪・中之島）

ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座

提供メニュー：鳥取和牛オレイン55フィレ肉と原木椎茸「とっとり115」のパイ包焼き赤ワインソースと千代むすびの香り

ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京

提供メニュー：鳥取和牛オレイン55のコンソメ 鳥取のテロワール野菜のポトフ仕立て

ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ

提供メニュー：鳥取和牛オレイン55のスネ肉、和牛頬肉とタン・田中農場の白ねぎのテリーヌソース・グリビッシュ

ラ・フェットひらまつ

提供メニュー：鳥取和牛オレイン55ロース肉のロースト 黒コショウ風味の赤ワインソース 海老芋のピューレ大黒しめじのベーニエ 紅玉とアンディーヴ

鳥取和牛について

鳥取県は古くから和牛の産地として良牛が受け継がれてきました。全国の優秀な和牛を決める大会「第１回全国和牛能力共進会」の肉牛区において、鳥取県畜産試験場所有の「気高」（けたか）」号が１等賞に選ばれた。気高号は、生涯9,000頭以上の子孫を残し、その子孫が全国に広がり、現在のブランド牛のルーツとなりました。 また、「第11回全国和牛能力共進会」（2017年9月開催）では、第7区（総合評価群）肉牛群で、気高の血を引く種雄牛「白鵬８５の３」が第１位を獲得。肉質日本一の評価を得ました。 鳥取和牛は、豊かな自然環境の中、生産者の努力の積み重ねによって生み出されており、味わいのある赤身にバランス良く含まれるまろやかな脂の甘みが特徴です。また、脂肪中に含まれる成分「オレイン酸」に着目し、オレイン酸を55％以上含む鳥取和牛を「鳥取和牛オレイン55」としてトップブランド化しています。

【問い合わせ先】

【担当】鳥取県商工労働部兼農林水産部市場開拓局 販路拡大・輸出促進課【電話】０８５７－２６－７８３３【E-mail】hanro-yusyutsu@pref.tottori.lg.jp