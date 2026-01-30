ネコ好き社員がネコ目線で考案 ２.22(ニャンニャンニャン）【猫の日】に愛でて楽しい、食べて美味しい オリジナルネコ柄『マカダミアニャッツＢＯＸ』2月4日より発売

株式会社新潟味のれん本舗

株式会社新潟味のれん本舗（以下弊本舗）（本社：新潟県長岡市／代表取締役　浅川 慎一）は、「猫の日」を祝し、単品人気No.３の『マカダミアナッツおかき』をネコ柄パッケージに詰め合わせた『マカダミアニャッツBOX』を２月４日より期間限定で発売します。







マカダミアニャッツBOXご購入サイト：　


https://www.ajinoren.co.jp/shop/g/gN299/





■ネコ好き社員がネコ目線で考案した『マカダミアニャッツBOX』の特長



その１：わが（ネ）コのかわいさをとことん楽しめる仕掛け満載


ネコ好き社員が細部にまでこだわって考案した『マカダミアニャッツBOX』は、組み立てると、幅25センチ、高さ44センチのかわいいサーカステントになります。大き目サイズのネコでも出入りしやすいゆったりサイズの出入口、手足を出して遊べるたくさんの小窓、大好きな家族の様子もしっかり見える見晴らしのいい大きな窓など、楽しい仕掛けが満載です。楽しく遊ぶわが（ネ）コを愛でながら、「マカダミアナッツおかき」を食べれば、おなかもこころも満たされること間違いなしです。



その２：サクッと軽い、止まらないおいしさ『マカダミアナッツおかき』


弊本舗人気ナンバー3の「マカダミアナッツおかき」は原料に丸粒のもち米ともち粉、生のマカダミアナッツを使用。受け継がれてきた技術力で、表面はサクッ、中はふんわり軽い食感のおかきとマカダミアナッツの香ばしさを追求しました。おかきのサイズを大きくすることで見た目も食べごたえもある逸品です。


※ネコのおやつではありません。



その３：ずっと眺めていたくなる、オリジナルニャッツいっぱいのデザイン


サーカステントの内装には『マカダミアニャッツBOX』オリジナルのサーカスニャッツをデザインしています。綱渡りをしたり、火の輪をくぐったりする姿に思わず笑顔がこぼれます。



その４：愛するわが（ネ）コのかわいい姿をSNSで共有


楽しく遊んでいるわが（ネ）コの姿は「#マカダミアニャッツおかき」をつけてSNSで投稿してください。かわいい姿を共有すると、ネコ仲間みんなで幸せな時間を過ごせます。



■ニャーニャー（2,828円）価格の『マカダミアニャッツBOX』詳細




専用箱／ マカダミアナッツおかき［専用パッケージ］


6袋（１袋8枚入）


箱サイズ：縦32×横25×高さ24ｃｍ


価格：2,828(ニャーニャー)円（税抜2,619円・送料別）





●『マカダミアニャッツBOX』４つの特長



その1　気分に合わせて自由に出入りできるゆったりサイズの出入口


その2　手足を出してリラックスできるあちこちにある小窓


その3　家族の顔を見られて安心できる大きな窓


その4　かわいい顔がすっぽりおさまる顔はねパネル



●箱の内側にも個包装にもオリジナルニャッツをデザイン


お届けする箱は外側だけでなく内側にも注目してください。「サーカステント」にふさわしい、サーカスニャッツが散りばめられた楽しいデザインです。個包装は5種類をアトランダムにお届けします。



■お米とマカダミアナッツの旨みと甘みにハマる方続出の「マカダミアナッツおかき」


ふっくら柔らかく、サクサクとした食感にするために、丸粒の国産もち米ともち粉という2種類の原料から別々にもち生地を作っています。精米してすぐにもち生地に加工することで、もち米本来の香りが楽しめます。さらに、生のマカダミアナッツを練りこむことで、マカダミアナッツのほのかな甘みとコクのある香ばしさを楽しんでいただけます。あっさりした塩味は飽きのこないおいしさで、一度食べるとおハマりになる方多数の商品です。