バーニーズ　ニューヨークにて「YEN TOWN MARKET(R)」のポップアップイベントを開催。Nujabesと『サムライチャンプルー』のアイテムが登場

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年2月3日（火）から2月16日（月）までバーニーズ ニューヨーク銀座本店1Fポップアップスペース “UNION SQUIRE（ユニオンスクエア）”にて「YEN TOWN MARKET(R)」のポップアップイベントを開催します。

「YEN TOWN MARKET(R)」は、“日本らしさ”をアイデンティティに、ファッションを軸にアートやカルチャーを横断した企画・商品開発を行うカルチャーショップ。各地でポップアップイベントを開催し、国内外から高い注目を集めています。

期間中は、「YEN TOWN MARKET(R)」の中でも特に人気の高いNujabesと『サムライチャンプルー』のアイテムにフォーカス。

ジャズやソウルミュージックとヒップホップを融合させた”Jazzy Hip Hop”や”Lo-fi HIPHOP”のパイオニアとして世界的に評価される日本の伝説的音楽プロデューサー、DJ、作曲家であり、世代や国境を超え今なお多くのファンに愛されるNujabes。本イベントでは、レコードや、Nujabesのアートワークを用いたスペシャルなアイテムを豊富に取り揃えます。

また、同時展開する『サムライチャンプルー』は、日本のアニメ史において、独自の存在感を放ち、その斬新でスタイリッシュなアプローチで世界中の多くのファンを魅了し続けるTVアニメシリーズ。『カウボーイビバップ』で知られる渡辺信一郎監督が2005年に手がけ、Nujabesが音楽の全編監修をしたことでも知られています。本イベントでは、『サムライチャンプルー』の作中のアートワークやキャラクターをポップに表現したアイテムを展開致します。

「YEN TOWN MARKET(R)」が提案するカルチャーと世界観をお楽しみください。

イベント開催期間・店舗

期間：2026年2月3日（火）～2026年2月16日（月）

場所：バーニーズ ニューヨーク銀座本店 1F UNION SQUIRE

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。

