アニメ『かいじゅうせかいせいふく』×「ふじようちえん」！園児約650名が『かいじゅうたいそう』を踊るスペシャル映像公開＆体操動画キャンペーン開催決定！

株式会社壽屋（コトブキヤ 本社：東京都立川市、代表取締役社長：清水 一行）によるSNS発4コマ漫画を原作とするTVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』（テレビ東京“イニミニマニモ”内にて放送および各種プラットフォームにて配信中）より、「ふじようちえん」（東京都立川市、運営：学校法人みんなのひろば、理事長・園長：加藤 積一）に通う園児約650名とかいじゅう達が一緒に『かいじゅうたいそう』を踊るスペシャル映像の公開と、同体操の動画応募型キャンペーンの開催が決定しましたのでお知らせいたします。

■園児約650名＆“めら”“ぐーすか”が一緒にLet’s かいじゅうたいそう！

2025年秋某日、立川市を代表する私立幼稚園「ふじようちえん」に全園児約650名と“めら”“ぐーすか”が大集合！

先生達も巻き込み、みんなで『かいじゅうたいそう』を楽しみながら踊る様子が撮影されました。

映像では「かいじゅうたいそうはじめるよー！」と元気いっぱいの掛け声を皮切りに、ロージークロニクル（所属アップフロントプロモーション）が歌うアニメ『かいじゅうせかいせいふく』主題歌『ガオガオガオ』がスタート！

先生と一緒に練習した振付を園児たちが可愛くも力強く踊る様子がご覧いただけます。

≪「かいじゅうたいそう＠ふじようちえん」スペシャルムービー≫

https://youtu.be/4GfokMICCr0

■「みんなで踊ろう！『かいじゅうたいそう』動画キャンペーン」の開催が決定！

アニメ『かいじゅうせかいせいふく』では楽しく元気いっぱいに「かいじゅうたいそう」を踊ってくれる団体を大募集！

みんなで踊った動画を撮影して応募いただくと「かいじゅうたいそう特製記念パネル」を贈呈、さらに応募時のご希望に合わせて公式SNS等での動画公開や、抽選で“めら”“ぐーすか”がやってくる「みんなで踊ろう！『かいじゅうたいそう』動画キャンペーン」が開催決定、本日より募集を開始いたしました。

募集対象は年齢・性別不問、保育園、幼稚園、各種学校、教室、部活動、サークルなど各種団体で応募可能です。本キャンペーンを通して沢山の方に体操と作品に触れていただけることを目指します。

※その他応募規約による条件あり。詳しくはキャンペーンページをご覧ください。

≪みんなで踊ろう！『かいじゅうたいそう』動画キャンペーン≫

https://www.kotobukiya.co.jp/campaign/detail/1148/

■「かいじゅうたいそう」とは？

ロージークロニクルによるアニメ主題歌『ガオガオガオ』に合わせて小さなお子様から大人まで、全身を使って楽しめる体操を、子どもたちの健やかな成長を願い都内50か所の保育園・幼稚園での運動あそびを展開する「さわだスポーツクラブ」が制作。

元の楽曲振付のエッセンスも取り入れつつ、まだ本格的なダンスが難しいお子様でも覚えやすい大きな動きや、柔軟やジャンプなど様々な身体の動きを盛り込んだ内容となっており、映像を見ながらかいじゅうたちやロージークロニクルと一緒に運動を楽しむことができます！

≪【かいじゅうせかいせいふく】かいじゅうたいそう ロージークロニクル Ver.≫

https://youtu.be/C7JB86fD-oo?si=Puv8F1SKa-1uw2O_

≪【かいじゅうせかいせいふく】かいじゅうたいそう さわだスポーツクラブ Ver.≫

https://youtu.be/zpFrjOHAUVo?si=giIHIN5wvseTR6IF

■『かいじゅうせかいせいふく』とは？

≪TV アニメ『かいじゅうせかいせいふく』作品概要≫

SNS発の4コマ漫画が原作。

人間のぬしと暮らすかいじゅうたちが繰り広げる、ドタバタでほのぼのな日常を描く本作品では、かいじゅうたちがゆる～くせかいせいふく（？）する日々をお送りします。人間と暮らし、そっと寄り添うパートナーのような「かいじゅうたち」が、癒しと和みの時間をお届けします。

※TV アニメ『かいじゅうせかいせいふく』に関する最新情報は原作公式X（旧Twitter）でお知らせします。

原作『かいじゅうせかいせいふく』公式X（旧Twitter）：https://x.com/kaijyu_sekai

■番組概要

・放送：テレビ東京毎週土曜朝7時「イニミニマニモ」内にて放送中

・配信：各種プラットフォームにて配信中

・公式HP：https://kaijyu-sekai.com/

・原作：ほしのこ（壽屋）

・脚本：中 弘子（TVアニメ「クレヨンしんちゃん」シリーズ）

・監督：大代 キヌ太

・制作：株式会社ディー・エル・イー

■原作情報

・原作：株式会社 壽屋

・作品名：かいじゅうせかいせいふく

・権利表記：(C)Character Creation Lab.

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/kaijyu_sekai

・Character Creation Lab.公式HP：https://charactercreationlab.com/

