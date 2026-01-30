【ホテルグリーンパーク鈴鹿】「酒肴コースと地酒巡りの会」開催

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年2月14日（土）、運営する「ホテルグリーンパーク鈴鹿」（三重県鈴鹿市）にて、特別企画「酒肴コースと地酒巡りの会」を開催いたします。三重の地酒をはじめ、上越・信州など多彩な日本酒を味わえる、この日限りの特別な一夜をお楽しみください。なお、本イベントは【完全予約制】となります。

本イベントでは、地酒に合う料理を厳選した「酒肴コース」を、三重・上越の郷土の恵みを活かした料理とともにご提供いたします。フリードリンクでは「作 奏乃智 純米吟醸」「KINO2 2022BY」「純米 Riz Vin7」など、三重・信越の地酒を20種類以上ご用意しており、個性豊かな銘柄の飲み比べを存分にお楽しみいただけます。

また、当日は蔵元の「宮崎本店」様、「福和蔵」様にもご来場いただき、お客様が蔵元と気軽に交流いただける機会を設けております。

ホテルならではの落ち着いた空間で、特別なひとときをお過ごしください。

本企画は、当社のサステナビリティ推進活動「コミュニティ支援」の取り組みの一環として開催いたします。ホテルという“まちの交流拠点”から、冬の味覚と地酒を通じて地域の魅力を発信し、地域活性化とサステナビリティの輪を広げてまいります。

■開催概要

【日程】2026年2月14日（土）

【時間】18:00～20:30（17:30開場）

【場所】ホテルグリーンパーク鈴鹿2階 宴会場

【アクセス】近鉄「白子駅」より徒歩約10分／鈴鹿ICより約30分。

【料金】お1人様6,500円（税込）※完全予約制

【お食事】酒肴コース

・日本酒に合うおつまみを、三重・上越の郷土料理を織り交ぜてご提供します。

【お飲み物】フリードリンク

・三重・信越の地酒20種類以上（下記一部抜粋）のほか、ビールやウーロン茶なども多数ご用意しています。

作 奏乃智純米吟醸／KINO2 2022BY／純米Riz Vin7／雪中梅 特別本醸造／純米 かたふね

※仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます。

【ご予約、お問い合わせ】

ホテルグリーンパーク鈴鹿

住所：三重県鈴鹿市白子4-15-20

TEL：059-392-5121（受付：9:00～18:00）

URL：https://www.greens.co.jp/gpsuzuka/

E-mail：suzukabq@greens.co.jp

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務