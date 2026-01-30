ボーダレス・ジャパン、福岡県とバンコク都の若者が社会課題解決に挑む「ソーシャルアントレプレナープログラム」最終発表会を開催

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口 一成、以下：当社）は、福岡県より「福岡県・バンコク都アントレプレナーシップ人財育成事業」を受託し、福岡県・バンコク都のスタートアップに関心のある学生や社会人を対象とした相互派遣プログラム 「ソーシャルアントレプレナープログラム」 を実施してきました。このたび、本プログラムにおける約3か月間の学びとビジネスプラン検討の成果を共有する場として、2026年2月12日（水）に最終発表会を開催することをお知らせいたします。

（１）ソーシャルアントレプレナープログラムについて

福岡県とバンコク都（タイ）両地域の大学生及び社会人が互いの都市を訪問し、企業視察やグループワーク等を通して交流を深めるとともに、国内外で活躍する起業家のサポートのもと、社会課題の解決につながるビジネスプランの立案に取り組む、実践型のアントレプレナーシップ人材育成プログラムです。本年度は、バンコク都の大学生および若手社会人６名、福岡県内の大学生６名の計12名が参加しています。

本年度のバンコクでの活動の様子

（２）プログラム実施背景

福岡県とバンコク都は、2023年1月、友好提携15周年を記念して、アントレプレナーシップ（起業家精神）を持つ人材の育成に相互に協力して取り組むことを盛り込んだ覚書を締結しました。

当社では、この覚書に基づき実施される「福岡県・バンコク都アントレプレナーシップ人財育成事業」のプログラム運営を一部受託し、起業家との交流や企業訪問、社会課題の解決につながるビジネスプランの立案などの機会を提供することで、将来の社会変革や経済発展に貢献する人材育成に貢献します。

（３）最終発表会について

日本とタイの参加者による混成3グループが、これまでの学びと検討の成果として、ソーシャルビジネスプランを発表します。※プレゼンテーションは英語で実施し、質疑応答では逐次通訳を行います。



◼︎イベント概要

【日 時】2026年2月12日（水）10:00～12:00

【場 所】Fukuoka Growth Next 1F イベントスペース

【発表者】バンコク都の大学生および若手社会人６名、福岡県内の大学生６名

【定 員】 50名程度（先着順）

【参加費】 無料

【言 語】 日本語・英語

【申込方法】Peatixにて受付（https://fukuoka-bangkok-260212.peatix.com/）

【主 催】福岡県（運営：株式会社ボーダレス・ジャパン）

◼︎タイムスケジュール

10:00-10:10 オープニング

10:10-10:35 プレゼンテーション１.（発表10分＋審査員コメント）

10:35-11:00 プレゼンテーション２.（発表10分＋審査員コメント）

11:00-11:10 休憩

11:10-11:35 プレゼンテーション３.（発表10分＋審査員コメント）

11:35-11:45 審査員総評

11:45-11:55 福岡県庁・総領事館コメント

11:55-12:00 クロージング

◼︎発表テーマ

１.高齢者の孤独・孤立問題

２.障がい者の貧困問題

３.文化の消失と若者の機会格差問題

※参加者のプラニング状況により多少変更となる可能性がございます

◼︎ゲストアドバイザー紹介

本最終発表会では、社会起業やスタートアップに精通する方をゲストアドバイザーとして迎え、各グループの発表に対し、社会課題の捉え方やビジネスとしての視点、国際協働の可能性などについてコメントをいただき、参加者の学びをさらに深めます。

・NIDAビジネススクールセンター長 Mr. Danuvasin Charoen

・株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役CEO 田口 一成

他1名

（４）問い合わせ先

福岡県・バンコク都アントレプレナーシップ人財育成事業実行委員会事務局

（福岡県企画・地域振興部国際局国際交流課東南アジア係）

電話番号：０９２-６４３-３２１８（平日９時００分～１７時００分）

E-mail ：nakagawa-k1828@pref.fukuoka.lg.jp

担 当 ：中川、里道

■ 運営：株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。

貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界13ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）

公式HP：https://www.borderless-japan.com/