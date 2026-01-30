松屋フーズにおいて「抽選でdポイント最大5,000ポイントプレゼントキャンペーン」を開催
株式会社NTTドコモ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/167_1_45367f1b0429cf37bf7c11ab40ef2cc9.jpg?v=202601300321 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-167-3a0af83006cdf0034695c4a7d1f2e04e.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、松屋フーズにおいて「抽選でdポイント最大5,000ポイントプレゼントキャンペーン（以下、本キャンペーン）」を2026年2月1日（日）から2026年2月28日（土）までの期間で開催いたします。
本キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、期間中にエントリー※1の上、松屋の対象店舗でdポイントを期間中合計２ポイント以上ためていただいたお客さまの中から、抽選でdポイント（期間・用途限定）最大5,000ポイントを進呈いたします※2。詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
ドコモは今後も、「ｄポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
※1 エントリーとdポイントをためる順番は問いません
※2 ポイントの有効期間は、ポイント進呈日から約2か月で、進呈時期は2026年3月末を予定していますが、システムの都合
により進呈が遅れる場合があります。
