【予約開始】ゴードン＆マクファイル「コニサーズチョイス ヘリテージコレクション」通称「マップラベル」が復刻リリース

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（所在地：東京都中央区／代表取締役社長：田中克彦）は、ゴードン＆マクファイル（以下、GM）社の正規代理店として、同社を代表するコニサーズチョイスシリーズの伝説的な、通称「マップラベル」を復刻した「コニサーズチョイス ヘリテージコレクション Volume 1」の予約受付を開始しました。

コニサーズチョイス ヘリテージコレクション■ コニサーズチョイス ヘリテージコレクションとは

1968年、ジョージ・アーカートが立ち上げたコニサーズチョイスシリーズは、当時ほとんどシングルモルトとして流通していなかった蒸留所の個性を、ウイスキー愛好家に紹介することを目的として生まれました。以来、数多くの「まだ見ぬシングルモルト」との出会いを生み出してきた、ゴードン＆マクファイルを代表するレンジです。

今回リリースされる「コニサーズチョイス ヘリテージコレクション Volume 1」は、通称「マップラベル」と呼ばれる、クリーム色の地にスコットランドの地図を配したデザインを現代的な感性でよみがえらせた特別なシリーズです。この地図は原酒の産地を示しており、1988年～1996年頃にリリースされていたボトルに採用されていたと考えられています。最後のリリースからおよそ30年を経ての復刻となります。

(左：歴代のコニサーズチョイスシリーズ 右：ジョージ・アーカートの写真を見つめるダイレクター・オブ・プレステージ スティーブン・ランキン)■ 珠玉の閉鎖蒸留所5本を収めた特製木箱セット

「コニサーズチョイス ヘリテージコレクション Volume 1」は、ダラスデュー、ベンロマック、グレンロッキー、ポートエレン、ローズバンクという、1980～90年代に一度閉鎖された5つの蒸留所の長期熟成原酒を収めた特製木箱入りセットです。いずれも各蒸留所の個性と熟成の妙を堪能できる一本となっており、閉鎖前のウイスキーをまとめて味わえるコレクションといえます。

本セットは世界限定100セットのみの生産で、日本への割り当てはわずか3セット。コニサーズチョイスの原点である「まだ見ぬシングルモルトを紹介する」という理念と、ジョージ・アーカートの先見性をたたえる、非常に稀少性の高いコレクターズアイテムです。

■ 製品概要コニサーズチョイス ヘリテージコレクション Volume 1

内容：ダラスデュー 1971 50年、ベンロマック 1976 48年、グレンロッキー 1979 43年、ポートエレン 1980 45年、ローズバンク 1991 34年 各1本（計5本セット）

容量・度数：各 700ml（ABV：43.7%、43.8%、53.6%、57.6%、53.1%）

原産国：スコットランド

生産数：世界限定100セット

目安小売：\5,500,000（税込）

■ 各ボトル詳細ダラスデュー1971｜50年｜43.7%｜700ml

蒸留：1971/3/5

瓶詰：2021/11/8

カスクタイプ：リフィルアメリカンホグスヘッド

外観：ダークゴールド

香り：レモンの果皮やダークハニーが熟した赤リンゴと絡み合い、ブラウンシュガーやオレンジピールからほのかなバニラポッドへと変化する。

味わい：バナナやポーチドペアの味わいからかすかなハーブのニュアンスへ変化し、トロピカルフルーツやグレープフルーツが砕いたブラックペッパーとバランスを取る。

フィニッシュ：トーストしたアーモンドを感じるミディアムボディのスパイシーなフィニッシュ。

ベンロマック1976｜48年｜43.8%｜700ml

蒸留：1976/12/14

瓶詰：2025/11/25

カスクタイプ：ファーストフィルシェリーホグスヘッド

外観：ダークゴールド

香り：やわらかい蜜ろうのポリッシュからラズベリーコンポートやくるみへ変化し、バニラファッジが芳しいシナモンとともに前面にやってくる。

味わい：ジンジャースパイスとリッチな森の果実の風味が砕いたブラックペッパーとバランスを取り、ココアパウダーやデメララシュガーに続いて、こなれたオークの風味が感じられる。

フィニッシュ：プレスしたリンゴを伴ったミディアムボディのフィニッシュ。

グレンロッキー1979｜43年｜53.6%｜700ml

蒸留：1979/11/13

瓶詰：2023/1/11

カスクタイプ：リフィルアメリカンホグスヘッド

外観：ダークゴールド

香り：芳醇なバニラのアロマから、熟した赤リンゴ、ほのかなワックスがけのレモンの皮、甘い麦芽ビスケットへと変化する。

味わい：なめらかでクリーミー。エキゾチックなフルーツの風味からチョコレートやライムへと変化し、ジンジャースパイスやドライアプリコットがこなれたオークと調和する。

フィニッシュ：なめらかでアニスの余韻が続き、最後にメントールのキレを感じる。

ポートエレン1980｜45年｜57.6%｜700ml

蒸留：1980/11/19

瓶詰：2025/11/25

カスクタイプ：リフィルアメリカンホグスヘッド

外観：ダークゴールド

香り：リッチなグリーンアップルが砂糖漬けのすみれやタンジェリンの果皮と混じり合い、麦芽ビスケットの香りがバタースコッチややわらかいスモークとともに広がる。

味わい：甘いトロピカルフルーツが、ポーチドペアやこなれたオークへ変化し、グレープフルーツが砕いたブラックペッパーとともに前面にやってくる。

フィニッシュ：乾燥ココナッツやブラジルナッツを感じるフルボディのフィニッシュ。

ローズバンク1991｜34年｜53.1%｜700ml

蒸留：1991/7/3

瓶詰：2025/11/25

カスクタイプ：ファーストフィルバーボンバレル

外観：ダークゴールド

香り：とろりとした洋ナシや甘いトロピカルフルーツがバニラタルトと混じりあい、スイカズラがほのかなショートブレッドのニュアンスを連れて前面にやってくる。

味わい：青りんごとライムの果皮がトーストしたアーモンドと絡み合い、ネクタリンがメロンやフランベしたバナナとともに広がっていく。

フィニッシュ：ミディアムボディのフィニッシュではフローラルやこなれたオークの余韻が長く続く。

■ ご予約方法

一般のお客様はお近くの酒販店様へ。酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせください。

※本リリースに記載の内容は、ご案内時点の情報です。輸入・通関状況、現地の都合等により、仕様・価格・納期は予告なく変更となる場合があります。飲酒は20歳になってから。お酒は楽しく適量で。

ゴードン＆マクファイルについて

130年以上にわたり、4世代の家族経営で「最高品質のシングルモルト」を追求。スコットランド全土100以上の蒸留所と築いた信頼関係のもと、自らが選定した最適な樽で熟成を行い、唯一無二のウイスキーを生み出しています。100年超のサンプルルームに蓄積された知見は、未来の製品づくりに活用され、オフィシャルリリースを補完する存在として、ウイスキーの新たな魅力を提案し続けています。