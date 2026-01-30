仲間たちも登場！池田泉州銀行公式キャラクター「ラン&ラブ」のLINEスタンプ第２弾が現在好評販売中。

株式会社池田泉州銀行

株式会社池田泉州銀行（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役頭取CEO：阪口広一）は、公式キャラクター「ラン&ラブ」のLINEクリエイターズスタンプ第2弾を販売開始しております。今回のスタンプはラン&ラブの６にんの仲間たちも加わり、より明るく賑やかな雰囲気に。また、職員から集まった500近くのアイデアも取り入れ、使いやすさにもこだわりました。ご家族やお友達との会話にも、ビジネスシーンにも。みなさまの会話を、ラン&ラブと仲間たちが彩ります。

■LINEスタンプ概要- スタンプ 名 「みんなで使える＊ラン&ラブと仲間たち」- 種 類 40種（LINEクリエイターズスタンプ）- 販 売 価 格 120円（税込）または 50LINEコイン※販売収益は、地域の子育て支援事業等へ全額寄付します- 購 入 方 法 「LINE」アプリ内スタンプショップ、または「LINE STORE」にて「池田泉州銀行」と検索※池田泉州銀行の公式LINEアカウントを友達登録していなくても購入可能です

▶販売ページ

https://store.line.me/stickershop/product/32042445/ja

■第２弾スタンプの注目ポイント- 仲間たちが加わり、より賑やかにパワーアップ！ラン＆ラブの世界で一緒に暮らす6にんの仲間たちが、LINEスタンプにはじめて仲間入りしました。喜怒哀楽、表情豊かな個性あふれるキャラクターが日々のトーク画面をより楽しく彩ります。- 職員の「欲しい」を形にした、こだわりの使いやすさ日々の連絡で使いたいフレーズや、スタンプにしてほしいキャラクターなど、職員の「こんなスタンプが欲しい」というアイデアを形にしました。個性がはじけるキャラクターの世界観と使いやすさを両立させた、こだわりのラインアップです。■ラン&ラブ公式サイトもリニューアル！

LINEスタンプ第2弾の登場に合わせ、池田泉州銀行ラン&ラブ公式サイトも刷新しました。キャラクターそれぞれのストーリーも追加し、より一層ラン&ラブの世界に触れていただけます。サイトを通じて、LINEスタンプをより身近に、愛着を持って使っていただけると嬉しいです。

▶ラン＆ラブ公式サイト

https://www.sihd-bk.jp/runandlove/

▶ラン＆ラブについて

ランとラブはとっても夢見がちでやりたいことやなりたいものがたくさんある元気な兄妹。今日もどこかで夢を叶えています。

▶株式会社池田泉州銀行について

名称 ： 株式会社池田泉州銀行

所在地 ： 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

代表者 ： 代表取締役頭取CEO 阪口広一

設立 ： 1951年9月1日

URL ： https://www.sihd-bk.jp/