株式会社A3、「豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業」に認定

IPを活用した多彩な商品やサービスを展開する株式会社A3（本社:東京都豊島区、代表取締役:小澤 隆史、以下A3）は、「仕事と育児・介護の両立」や「働きやすい職場づくり」などに取り組む企業を認定する「豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業」に2026年1月20日付で認定されたことをお知らせいたします。

認定書授与式の様子 高際みゆき 豊島区長(左)とA3代表取締役 小澤隆史

A3では、一人ひとりが安心して長く働き続けられる職場環境の実現に向け、積極的に取り組んでいます。

主な取り組みとして、フレックスタイム制度、時短勤務制度、テレワーク制度を導入しているほか、有給休暇取得促進、育児休業取得促進、長時間労働抑制のための稼働時間管理、ストレスチェックの実施などを行っています。

これらの取り組みの結果、2024年9月1日～2025年８月31日における育児休業取得率は男性・女性共に100％を達成しました。

「楽しむ機会を提供し、人々と社会をより豊かにする」をミッションに掲げるA3は、今後も仕事と家庭の両立を積極的に支援し、従業員が安心して活躍できる職場づくりに取り組んでまいります。

豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業とは

「豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業」とは「仕事と育児・介護の両立」や「働きやすい職場づくり」などのワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を豊島区が認定する制度です。

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業

【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus

MomentumBase：https://athree3.com/momentumbase/