3年連続ガンダムの雪像が登場！「2026さっぽろ雪まつり」ガンダム雪像に協賛のお知らせ

株式会社SANKYO

株式会社SANKYO（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）は、2026年2月4日（水）～2月11日（水・祝）に開催される「2026さっぽろ雪まつり」に株式会社創通・株式会社バンダイナムコフィルムワークスより出展予定のガンダム雪像に協賛いたします。

ガンダムシリーズとして3年連続・3回目となる今年の出展では、2026さっぽろ雪まつり大通会場にて、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（2026年1月30日（金）公開）の主人公機「RX-105 Ξ（クスィー）ガンダム」の中雪像が展示されます。迫力ある雪像にぜひご注目ください。

(C)創通・サンライズ ※画像はイメージです

また、雪像近くに特設される特別ラッピングコンテナでは、北海道の地場企業とタイアップした商品が販売されます。商品をお買い上げいただいた方にはSANKYOオリジナルノベルティを配布予定ですので、ぜひお立ち寄りください。

※ノベルティの数量には限りがございます。

2026さっぽろ雪まつりガンダム雪像出展概要

(C)創通・サンライズ ※画像はイメージです

イベント：2026さっぽろ雪まつり（第76回）（https://www.snowfes.com/）

雪 像 名 ：RX-105 Ξ（クスィー）ガンダム雪像

会 場 １. ：大通会場7丁目HBC広場 （住所：札幌市中央区大通西7丁目）

内 容：中雪像・物販ブース

開催時間：雪像展示 ライトアップは22：00まで

物販ブース 11：00～20：00（予定）

会 場 ２. ：つどーむ・屋内会場（住所：札幌市東区栄町885番地1）

内 容：ガンダムR（リサイクル）作戦・『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』特設展示

開催時間：10：00～16：00

主 催：株式会社創通／株式会社バンダイナムコフィルムワークス

協 賛：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン／株式会社SANKYO／フィールズ株式会社

開催期間：2026年2月4日（水）～2月11日（水・祝）

公式サイト：https://www.gundam-snowstatue.com

※掲載されている情報は、発表日現在のものです。

その後、情報が変更・改定になる場合がありますので、予めご了承下さい