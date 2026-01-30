ｍurphyの人気No.1商品から、お客様の声に応えて「朝用」薬用UVオールインワンジェルが1月30日新発売！日焼け止め・シミ予防*・シワ改善を叶える

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) の連結子会社である株式会社Endeavour（本社：大阪市中央区）は、メンズトータルケアブランド「murphy(マーフィー）」から「薬用UVオールインワンジェル」を順次発売します。

商品名：マーフィー 薬用UVオールインワンジェル

価格：2,750円（税込）

発売日：2026年1月30日（金）より順次

【ECモール】楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/endeavour/muh001/)・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/murphy/page/B19C05BD-6864-4A60-B034-5C13573E5E3A?lp_asin=B0FH9M3BZD&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)・Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1190164593)

* メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

開発背景

近年、男性の身だしなみ意識の高まりから、メンズスキンケア市場は拡大傾向にあります。

特に20代～40代のビジネスパーソンを中心に市場が広がっており、シワやシミを隠せるBBクリームが幅広い年齢層で使用が進むなど 、エイジングケアへの関心が高まっています。

このような背景を受け「murphy」から人気商品の薬用オールインワンジェルにUV効果を加えた「年齢肌悩み」と「日焼け対策」を同時に叶えたいというニーズに応える「薬用UVオールインワンジェル」を発売します。

商品特長

[１] 1本6役を完結するオールインワン処方

毎朝の洗顔後、スキンケアからUVケアまでこれ1本で完了します。

（化粧水、乳液、美容液、クリーム、アフターシェーブローション、日焼け止め）

[２] 「Wビタミン薬用有効成分*1」が年齢肌悩みに根源からアプローチ

2種のビタミン系薬用有効成分を配合し、男性特有の年齢肌悩みにアプローチします。

ナイアシンアミド：シワ改善、シミ予防*2、肌荒れ予防の3つの効果を持つ有効成分

D-パンテノール：肌荒れを予防する有効成分

*1 ナイアシンアミド、D-パンテノール *2 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

[３] ミトコンドリア発想の「ミトコンプレックス処方*3」採用

細胞のエネルギー源であるミトコンドリアの働きに着目。紫外線による乾燥、温度変化などの毎日の肌ダメージへのケアを細胞*4レベルで研究開発した処方設計。水分を保持する力を持ち、乾燥などの外的刺激から肌を守ります。

*3 アルテミアエキス、テンニンカ果実エキス、海藻エキス（５）（すべて保湿成分） *4 角質細胞

[４] 「紫外線ケア成分5種」を配合

紫外線を浴びる前の事前ケア、紫外線による乾燥からの皮膚の保護、アフターサンケアとして5種の保湿成分を配合しています。また、 SPF36/PA+++で日常的な紫外線から肌を守ります。

・イザヨイバラエキス*5（︎アフターサンケア）

・セイヨウハッカエキス*6（︎浴びる前のケア）

・米ヌカエキス*7、米ヌカ油*8、ユキノシタエキス*9（︎浴びている皮膚の保護）

*5-9 すべて保湿成分

[５]ニオイ悩みをケアするハーバルウッディの香りと快適な使い心地

TRANSODOR(R) 技術を採用した香りは、気になる皮脂や汗などの不快臭に対応した独自の香料技術でニオイの悩みをカバーします。

また、使い心地に配慮した5つの無添加処方です。

（パラベン、鉱物油、合成着色料、石油系界面活性剤、エタノール不使用）

商品概要

■マーフィー 薬用UVオールインワンジェル

SPF36 PA+++

容量：60g

価格：2,750円（税込）

murphy（マーフィー）

