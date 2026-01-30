劇場版「僕の心のヤバイやつ」公開記念 コラボキャンペーンinららぽーと名古屋みなとアクルス 実施決定！

ぴあ株式会社

劇場版「僕の心のヤバイやつ」の2月13日(金)の公開を記念し、三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスにて、2月7日(土)～2月23日(月・祝)の期間でコラボキャンペーンの実施が決定しました。

非売品のコラボグッズが当たる抽選会や、貴重な原画を展示する映画公開記念パネル展などを実施いたします。

■開催概要

タイトル：劇場版「僕の心のヤバイやつ」公開記念

コラボキャンペーンinららぽーと名古屋みなとアクルス

開催期間：2月7日(土)～2月23日(月・祝)

※2月10日(火)は休館日につき対象外

場 所：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス

駐車台数：約3,000台

交 通：名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」徒歩2分

営業時間：最新の営業時間は下記URLよりご確認ください。

U R L：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/

■キャンペーン

【オリジナルクリアカード プレゼントキャンペーン】

期間中、館内の対象店舗で 3,000円(税込・当日合算可)のお買物ごとに、劇場版「僕の心のヤバイやつ」のビジュアルを使用したららぽーと名古屋みなとアクルスオリジナルクリアカード(ランダム２種)を期間中先着1,000名様にプレゼントします。

ららぽーと名古屋みなとアクルスオリジナルクリアカード 見本１.ららぽーと名古屋みなとアクルスオリジナルクリアカード 見本２.

【引き換え場所】

3F LaLaport CLOSET

引き換え時間：10:00～18:00 ※14:00～15:00は引換時間外

※期間中先着1,000名様限定、なくなり次第配布終了となります。

※クリアカード(全2種ランダム配布)の絵柄はお選びいただけません。

※当日お一人様最大3枚までの引き換えが可能です。複数名でご来館の場合でも、お会計が一括の場合はお一人様分のお渡しとなります。

※対象外店舗はこちらをご確認ください。

URL：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/info/3294261.html

■三井ショッピングパークポイント会員限定 劇場版「僕の心のヤバイやつ」ハズレなし抽選会

三井ショッピングパークポイント会員の方および、三井ショッピングパークカード《セゾン》会員の方を対象に、劇場版「僕の心のヤバイやつ」非売品グッズが当たる抽選会を実施いたします。

【参加条件】

１.三井ショッピングパークポイント会員「メンバーズページ」登録画面のご提示or三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントにて「ららぽーと名古屋みなとアクルス」をお気に入り施設登録画面のご提示…1回参加

２.三井ショッピングパークカード《セゾン》のご提示or三井ショッピングパークアプリ「アプリde支払い」の画面のご提示…2回参加

※当日会員登録・ご入会いただいた方も対象となります。

※最大2回参加可能(１.と２.は併用できません)

【賞品】

A賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」ポスター(B2サイズ／非売品)…5名

B賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」×ららぽーと名古屋みなとアクルス コラボパスケース(非売品)…10名

C賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」オリジナルマグカップ(非売品)…15名

D賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」×ららぽーと名古屋みなとアクルス コラボクリアファイル(B5サイズ／非売品)…1,000名

A賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」ポスター(B2サイズ／非売品)B賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」×ららぽーと名古屋みなとアクルス コラボパスケース(非売品)C賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」オリジナルマグカップ(非売品)見本１.C賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」オリジナルマグカップ(非売品) 見本２.D賞：劇場版「僕の心のヤバイやつ」×ららぽーと名古屋みなとアクルス コラボクリアファイル(B5サイズ／非売品)

【抽選場所】

3F LaLaport CLOSET

抽選受付時間：10:00～18: 00 ※14:00～15:00は受付時間外

※期間中先着1,030名様限定のハズレなし抽選会。

※なくなり次第終了となります。

※必ずA賞.B賞.C賞.D賞、いずれかの景品が当たります。

■パネル展示

作品の世界観を味わうことができるパネル展を実施するほか、貴重な原画と声優の堀江瞬さん羊宮妃那さんなどのサイン入り台本を展示いたします。

※原画はデジタルで描かれたものを出力して展示いたします。

【展示場所】

1F メインエントランス横通路

※実施内容は予定となります。予告なく変更となる可能性がございますので、ご了承ください。

映画公式HP：https://bokuyaba-anime-movie.com/

(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会