「モンスターハンター」シリーズ「木樽ジョッキ」に《ギルド紋章・アイテムアイコン》 を箔押しした「箔アイコンシリーズ」新登場！
株式会社愛鷹製作所・工房名称：URAKITA工房（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上石大介）は、ゲーム「モンスターハンター」シリーズ（株式会社カプコン）作中に登場する《ギルド紋章・アイテムアイコン》 を箔押し加工した木樽ジョッキ、「箔アイコンシリーズ」を直販サイト「URAKITA工房」にて、2026年1月30日(金)12時より発売します。
※「アイテムアイコン」商品発売は、URAKITA工房初となります！
ホット珈琲等、温かい飲み物にもご使用いただけます。
金箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)
銀箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)
■「URAKITA工房」ECサイトURL
https://urakita.ashitaka-works.com/
■特徴
●木樽ジョッキの正面へ「ギルド紋章・アイテムアイコン(全9種)」を箔押し、
外底面へは「モンスタハンター」シリーズ作品ロゴを箔押ししています。
●圧倒的な写真映え！宴やBBQ・プレゼントにも最適です。
●国産木材を樽同様に木組みし、食品衛生法適合食器として丁寧に仕上げています。
●安心・安全。洗浄・管理も簡単な全面コーティング加工。
（木樽ジョッキとして食品衛生法適合試験に合格しております）
●製作に際し有機溶剤を一切使用しておりません。
●耐熱温度約70℃（保冷性・保温性抜群）
●超軽量・洗いやすい・結露しづらい・破損の心配が少ない。
■価格
「モンスターハンター」シリーズ木樽ジョッキ
「箔アイコンシリーズ」
●金箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)：6,380円（税込）/5,800円（税別）
（種類：ギルド紋章、ギルド紋章・龍、タル爆弾、こんがり肉、金のたまご、ハチミツ、ハテナ、回復薬、秘薬）
●銀箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)：6,380円（税込）/5,800円（税別）
（種類：ギルド紋章、ギルド紋章・龍、タル爆弾、こんがり肉、銀のたまご、ハチミツ、ハテナ、回復薬、秘薬）
■仕様
容量：約200ml
素材：国産木・樹脂
サイズ：横8.5cm×高さ7cm
重さ：約50g（超軽量仕上げ）
製作地：日本・下北沢
■コピーライト
(C)CAPCOM
■木樽ジョッキ製作・発売元：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房
■会社概要：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房
《乾杯を創る会社 愛鷹製作所》
本社：東京都世田谷区代沢5-33-3
事業内容：下北沢にて飲食店事業・木製食器製作事業
代表取締役 上石大介
法人設立2014年4月24日・創業1995年4月
コーポレートサイト
https://ashitaka-works.com/
ECサイト_URAKITA工房
https://urakita.ashitaka-works.com/
X
https://x.com/urakita
https://www.instagram.com/urakita_dai/
【木樽ジョッキ(R)】への想い。
株式会社愛鷹製作所（アシタカセイサクジョ）/URAKITA工房（ウラキタコウボウ）は
下北沢で飲食店(BAR URAKITA)を運営する会社です。
『お酒を飲まない人も、乾杯を楽しめるジョッキを作りたい。』
『なぜ日本中、同じような形のジョッキを使っているのだろう？』
『お客様が口を付けるジョッキは飲食店の中でも一番大事にしたい。
そのお客様だけが使う“マイジョッキ”を用意できたなら。』
その強い想いから、
2008年頃より無数の試行錯誤を重ね、国産樹(間伐材)を木組みし【木樽ジョッキ(R)】が生まれました。
2011年人気アニメ公式木樽ジョッキの発売は全国的な話題に、
形だけでなく軽量かつ耐久性を兼ね備えた本物の【木樽ジョッキ(R)】です。
現在では、アニメ・漫画・ゲーム・音楽・キャンプ業界と一緒に妥協のない様々なコラボ製作をしています。
木樽ジョッキ(R)で、世界中の乾杯をもっと笑顔にしていきます。
※木樽ジョッキ(R)・URAKITA(R)は株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房の登録商標です。
●会社名の由来：「愛鷹製作所」は創業者であり代表者の上石が、少年期に駆け回った静岡県の「愛鷹山（アシタカヤマ）」より、ワクワクと冒険心を忘れないために名付けられました。