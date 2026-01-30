「モンスターハンター」シリーズ「木樽ジョッキ」に《ギルド紋章・アイテムアイコン》 を箔押しした「箔アイコンシリーズ」新登場！

株式会社愛鷹製作所

株式会社愛鷹製作所・工房名称：URAKITA工房（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上石大介）は、ゲーム「モンスターハンター」シリーズ（株式会社カプコン）作中に登場する《ギルド紋章・アイテムアイコン》 を箔押し加工した木樽ジョッキ、「箔アイコンシリーズ」を直販サイト「URAKITA工房」にて、2026年1月30日(金)12時より発売します。



※「アイテムアイコン」商品発売は、URAKITA工房初となります！

ホット珈琲等、温かい飲み物にもご使用いただけます。

金箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)銀箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)

■「URAKITA工房」ECサイトURL

https://urakita.ashitaka-works.com/

■特徴

●木樽ジョッキの正面へ「ギルド紋章・アイテムアイコン(全9種)」を箔押し、

外底面へは「モンスタハンター」シリーズ作品ロゴを箔押ししています。

●圧倒的な写真映え！宴やBBQ・プレゼントにも最適です。

●国産木材を樽同様に木組みし、食品衛生法適合食器として丁寧に仕上げています。

●安心・安全。洗浄・管理も簡単な全面コーティング加工。

（木樽ジョッキとして食品衛生法適合試験に合格しております）

●製作に際し有機溶剤を一切使用しておりません。

●耐熱温度約70℃（保冷性・保温性抜群）

●超軽量・洗いやすい・結露しづらい・破損の心配が少ない。

■価格

「モンスターハンター」シリーズ木樽ジョッキ

「箔アイコンシリーズ」

●金箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)：6,380円（税込）/5,800円（税別）

（種類：ギルド紋章、ギルド紋章・龍、タル爆弾、こんがり肉、金のたまご、ハチミツ、ハテナ、回復薬、秘薬）

●銀箔風_ギルド紋章・アイテムアイコン200ml(全9種)：6,380円（税込）/5,800円（税別）

（種類：ギルド紋章、ギルド紋章・龍、タル爆弾、こんがり肉、銀のたまご、ハチミツ、ハテナ、回復薬、秘薬）

■仕様

容量：約200ml

素材：国産木・樹脂

サイズ：横8.5cm×高さ7cm

重さ：約50g（超軽量仕上げ）

製作地：日本・下北沢

■コピーライト

(C)CAPCOM

■木樽ジョッキ製作・発売元：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

■会社概要：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房《乾杯を創る会社 愛鷹製作所》

株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

本社：東京都世田谷区代沢5-33-3

事業内容：下北沢にて飲食店事業・木製食器製作事業

代表取締役 上石大介

法人設立2014年4月24日・創業1995年4月

コーポレートサイト

https://ashitaka-works.com/

ECサイト_URAKITA工房

https://urakita.ashitaka-works.com/

X

https://x.com/urakita

instagram

https://www.instagram.com/urakita_dai/

【木樽ジョッキ(R)】への想い。

株式会社愛鷹製作所（アシタカセイサクジョ）/URAKITA工房（ウラキタコウボウ）は

下北沢で飲食店(BAR URAKITA)を運営する会社です。

『お酒を飲まない人も、乾杯を楽しめるジョッキを作りたい。』

『なぜ日本中、同じような形のジョッキを使っているのだろう？』

『お客様が口を付けるジョッキは飲食店の中でも一番大事にしたい。

そのお客様だけが使う“マイジョッキ”を用意できたなら。』



その強い想いから、

2008年頃より無数の試行錯誤を重ね、国産樹(間伐材)を木組みし【木樽ジョッキ(R)】が生まれました。

2011年人気アニメ公式木樽ジョッキの発売は全国的な話題に、

形だけでなく軽量かつ耐久性を兼ね備えた本物の【木樽ジョッキ(R)】です。

現在では、アニメ・漫画・ゲーム・音楽・キャンプ業界と一緒に妥協のない様々なコラボ製作をしています。



木樽ジョッキ(R)で、世界中の乾杯をもっと笑顔にしていきます。



※木樽ジョッキ(R)・URAKITA(R)は株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房の登録商標です。

●会社名の由来：「愛鷹製作所」は創業者であり代表者の上石が、少年期に駆け回った静岡県の「愛鷹山（アシタカヤマ）」より、ワクワクと冒険心を忘れないために名付けられました。