【愛知】全国からおいもグルメが名古屋に大集結！「愛知おいも万博2026」をオアシス21 銀河の広場にて開催

東海テレビ放送株式会社



3月26日（木）～29日（日）の4日間、『愛知おいも万博2026』を開催します。



様々な品種の焼き芋の食べ比べや、進化するさつまいもグルメとスイーツを一挙に集め、全国各地から選りすぐりの人気店、約16店舗が集結。その場で食べられるメニューと、お持ち帰りでも楽しめる商品の両方を販売します。さつまいも好きが存分に堪能できるフードフェスです。



全国各地で大好評のイベントで、名古屋では3度目の開催。


今年はこれまでの会場から変わり、オアシス21 銀河の広場（名古屋市東区）での開催となりますのでお間違いのないようご来場ください。



当日券よりもお得な前売券は2/7（土）午前10時より、アソビュー(https://www.asoview.com/channel/tickets/4mp5IT5jL3/)またはローソンチケット(https://l-tike.com/aichi_oimo/)にて発売します。


出店予定店舗（五十音順）


［徳島］あずまや芋庵


［兵庫］淡路島金賞カレーパン サンハート


［福岡］IMOKURIEMON


［埼玉］OIMO cafe


［福井］お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ


［京都］京都芋屋 芋と野菜


［大阪］クリーミーコロッケ


［埼玉］小江戸川越 芋福堂


［神奈川］さつまいも専門店 oimo lab.


［宮崎］sweet&healthy SAZANKA


［奈良］パイ専門店 pie,guruguru


［兵庫］BUTTER CREPE LAB.


［大阪］バナナジュース専門店 クラムスバナナ


［茨城・東京］焼き芋専門店 芋やす


［山形］やきいも処 DOCO弐番館


［大阪］和かろん。専門店 和果　　　



※出展店舗及び販売メニューは変更となる可能性がございます。



販売商品のイメージ画像を一部公開！


























※画像はイメージです。


開催概要

■イベント名


愛知おいも万博2026



■期間


2026 年 3 月 26 日（木）～29日（日）


■時間


10：00～17：15 ※定員入替制（全5部／各75分）


【第1部】10：00～11：15 【第2部】11：30～12：45　【第3部】13：00～14：15


【第4部】14：30～15：45 【第5部】16：00～17：15



■会場


オアシス21 銀河の広場（〒461-0005 名古屋市東区東桜1-11-1）



■入場料（税込）


前売券500円　当日券600円


※会場内での飲食は別途有料。


※当日券は各回、予定枚数に達した場合、販売終了となります。


※未就学児入場無料。小学生以下の単独入場はお断りいたします。


※出展社や販売商品の変更に伴うチケットの払い戻しは行いません。予めご了承ください。



■チケット取り扱い


・アソビュー！


https://www.asoview.com/channel/tickets/4mp5IT5jL3/


・ローソンチケット


https://l-tike.com/aichi_oimo/


ローソン・ミニストップ店頭Loppiでの直接購入（Ｌコード：42353）



■主催


東海テレビ放送



■お問い合わせ


東海テレビ放送 事業部 　052-954-1107（平日10時～17時）



■『愛知おいも万博2026』公式サイト


https://www.tokai-tv.com/events/aichioimo2026/



■『おいも万博』公式サイト


https://www.ktv.jp/event/oimo/



■『おいも万博』公式Instagram：@oimoexpo(http://instagram.com/oimoexpo/)


■『おいも万博』公式X（旧Twitter）：@oimoexpo_unei(https://x.com/oimoexpo_unei)