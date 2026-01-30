【愛知】全国からおいもグルメが名古屋に大集結！「愛知おいも万博2026」をオアシス21 銀河の広場にて開催
3月26日（木）～29日（日）の4日間、『愛知おいも万博2026』を開催します。
様々な品種の焼き芋の食べ比べや、進化するさつまいもグルメとスイーツを一挙に集め、全国各地から選りすぐりの人気店、約16店舗が集結。その場で食べられるメニューと、お持ち帰りでも楽しめる商品の両方を販売します。さつまいも好きが存分に堪能できるフードフェスです。
全国各地で大好評のイベントで、名古屋では3度目の開催。
今年はこれまでの会場から変わり、オアシス21 銀河の広場（名古屋市東区）での開催となりますのでお間違いのないようご来場ください。
当日券よりもお得な前売券は2/7（土）午前10時より、アソビュー(https://www.asoview.com/channel/tickets/4mp5IT5jL3/)またはローソンチケット(https://l-tike.com/aichi_oimo/)にて発売します。
出店予定店舗（五十音順）
［徳島］あずまや芋庵
［兵庫］淡路島金賞カレーパン サンハート
［福岡］IMOKURIEMON
［埼玉］OIMO cafe
［福井］お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ
［京都］京都芋屋 芋と野菜
［大阪］クリーミーコロッケ
［埼玉］小江戸川越 芋福堂
［神奈川］さつまいも専門店 oimo lab.
［宮崎］sweet&healthy SAZANKA
［奈良］パイ専門店 pie,guruguru
［兵庫］BUTTER CREPE LAB.
［大阪］バナナジュース専門店 クラムスバナナ
［茨城・東京］焼き芋専門店 芋やす
［山形］やきいも処 DOCO弐番館
［大阪］和かろん。専門店 和果
※出展店舗及び販売メニューは変更となる可能性がございます。
販売商品のイメージ画像を一部公開！
※画像はイメージです。
開催概要
■イベント名
愛知おいも万博2026
■期間
2026 年 3 月 26 日（木）～29日（日）
■時間
10：00～17：15 ※定員入替制（全5部／各75分）
【第1部】10：00～11：15 【第2部】11：30～12：45 【第3部】13：00～14：15
【第4部】14：30～15：45 【第5部】16：00～17：15
■会場
オアシス21 銀河の広場（〒461-0005 名古屋市東区東桜1-11-1）
■入場料（税込）
前売券500円 当日券600円
※会場内での飲食は別途有料。
※当日券は各回、予定枚数に達した場合、販売終了となります。
※未就学児入場無料。小学生以下の単独入場はお断りいたします。
※出展社や販売商品の変更に伴うチケットの払い戻しは行いません。予めご了承ください。
■チケット取り扱い
・アソビュー！
https://www.asoview.com/channel/tickets/4mp5IT5jL3/
・ローソンチケット
https://l-tike.com/aichi_oimo/
ローソン・ミニストップ店頭Loppiでの直接購入（Ｌコード：42353）
■主催
東海テレビ放送
■お問い合わせ
東海テレビ放送 事業部 052-954-1107（平日10時～17時）
■『愛知おいも万博2026』公式サイト
https://www.tokai-tv.com/events/aichioimo2026/
■『おいも万博』公式サイト
https://www.ktv.jp/event/oimo/
■『おいも万博』公式Instagram：@oimoexpo(http://instagram.com/oimoexpo/)
■『おいも万博』公式X（旧Twitter）：@oimoexpo_unei(https://x.com/oimoexpo_unei)