「飲んで、巡って、当たる夜！」南陽市の夜を楽しもう！デジタルスタンプラリーで市内飲食店と宿泊施設を応援

南陽市役所

南陽市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、降雪などで客足が遠のいてしまう冬季間に、市内の飲食店や宿泊施設を応援する「南陽市夜間飲食店・宿泊業応援事業」として、「飲んで、巡って、当たる夜」デジタルスタンプラリーを開催します。

イベントでは、午後8時以降に営業する飲食店や宿泊施設を利用することでデジタルスタンプが獲得でき、一定数（３、５、７、10）のスタンプを集めてハズレなしの抽選を行うことで、電子クーポン券を手に入れることができます。

南陽市内には夜に営業している魅力的な飲食店がたくさんあります。スタンプラリーとともに、夜の南陽市をお楽しみください。大勢の皆さんのご参加をお待ちしています！

デジタルスタンプラリーポスター

【対象店舗】

午後8時以降に営業する市内飲食店および宿泊施設（事前登録済み）

【スタンプ付与方法】

飲食店：1人あたり1,000円（税込）以上の飲食で1スタンプ

宿泊施設：1泊10,000円以上で3スタンプ、10,000円未満で2スタンプ

※スタンプは１店舗・施設につき１回のみの付与

デジタルスタンプラリーの利用方法

【電子クーポン券の付与内容】

3スタンプ取得: 抽選で3,000円・2,000円・1,000円のクーポン券

5スタンプ取得: 抽選で2,000円・1,000円のクーポン券

7スタンプ取得: 抽選で2,000円・1,000円のクーポン券

10スタンプ取得: もれなく3,000円のクーポン券

【電子クーポン券の利用方法】

電子クーポンは登録店舗にて利用することができます。スマートフォンで利用したい店舗を選び、会計時に提示して割引を受けることが可能です。

また、お土産販売店（ゆーなびからころ館／赤湯駅EKI TERRACE NANYO／熊野大社ハレ晴れ）でも利用できます。

【実施期間】

スタンプ付与期間: 令和8年1月30日（金）～令和8年3月8日（日）

電子クーポン利用期間: 令和8年1月30日（金）～令和8年3月15日（日）（クーポンが無くなり次第終了）

詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/osirase/6317