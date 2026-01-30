【ダイヘン】「蓄電池パッケージ」が令和7年度新エネ大賞の「審査委員長特別賞」を受賞

株式会社ダイヘン

当社の「蓄電池パッケージ※1」（以下、本製品）が一般財団法人新エネルギー財団主催の「令和7年度新エネ大賞」において「審査委員長特別賞」を受賞いたしましたのでお知らせします。

新エネ大賞は、太陽光・風力・バイオマスなどの新エネルギー分野で「機器開発」「設備の導入」「普及啓発」「分散型エネルギーの活用」「地域に根ざした導入の取り組み」を対象に優れた活動を表彰し、新エネルギーの導入促進を狙いとするものです。

今回の新エネ大賞では、本製品が蓄電池設置に伴う様々な課題の解決に大きく寄与するものとして評価され、受賞に至りました。

当社は、蓄電所や太陽光発電所への本製品の提供を通じ、再生可能エネルギーの最大活用と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

■受賞のポイント

１.国内初の1500V対応のユニット型パワーコンディショナー（以下、パワコン）を採用し、設置面積や騒音、搬入性といった課題に対して総合的な解決策を提示

２.パワコンはSiC素子の採用による高効率化と密閉構造により20年の長期信頼性を担保

３.独自のエネルギーマネジメントシステム「Synergy Link（シナジーリンク）※2」の高速・高精度な充放電制御により、一次調整力を含むすべての電力取引市場への対応を実現

■関連情報

※1 蓄電池パッケージ（カタログ）(https://www.daihen.co.jp/products/electric/power/storage_battery_system_1mw-4mwh.html)

※2 シナジーリンク(https://www.daihen.co.jp/decarbonization/ems/)