創部わずか7年で、五輪金メダリストふたりを輩出！『「親心」の指導が生んだ、ふたつの金メダル　育英大レスリング部　強さの秘密』1月30日発売!!

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、 『「親心」の指導が生んだ、ふたつの金メダル 育英大レスリング部 強さの秘密』（著者：柳川美麿／櫻井つぐみ／元木咲良）を2026年1月30日（金）に発売いたしました。

【あらすじ】

家族だから本気で叱れるし、ともに喜ぶことができる。米国の理論的なアプローチと日本の伝統的指導を組み合わせた、家族的指導論！

【見どころ】

創部わずか7年で、2024年のパリ五輪にふたりの教え子を送り込み、ともに金メダルを獲得。2028年のパリ五輪にも複数の教え子が出場する可能性の高い育英大学レスリング部、その強さの秘密が明らかに！

【書誌情報】

◆タイトル：「親心」の指導が生んだ、ふたつの金メダル 育英大 レスリング部 強さの秘密

◆著者：柳川美麿／櫻井つぐみ／元木咲良

◆発売日：2026年1月30日（金）

◆仕様：四六・224ページ

◆定価：1,870円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10151594.html

【著者情報】

柳川美麿（やながわ・よしまろ）

1975年11月29日神奈川県横浜市生まれ、群馬県育ち。中学まで群馬県前橋市で過ごし、高校時代はアメリカ・グッドリッチハイスクール（ウィスコンシン州）にレスリング留学。帰国後は日本体育大学へ進学し、全日本学生選手権大会準優勝。全日本選手権入賞。群馬大大学院教育学研究科で修士号、大学院医学系研究科で博士号を取得。2018年の育英大学創立時にレスリング部を立ち上げ、創部７年目の2024年パリ五輪で教え子の櫻井つぐみ、元木咲良が金メダルを獲得。育英大副学長、教育学部長。

櫻井つぐみ（さくらい・つぐみ）

２００１年９月３日高知県生まれ。全国中学選手権で３連覇。高知南高（現・高知国際高）３年時にインターハイ、全日本選手権準優勝。２０２０年の育英大進学後には全日本選手権、全日本選抜選手権、世界選手権、アジア選手権などで優勝。２０２３年には世界選手権代表決定プレーオフに勝利し、世界選手権で優勝してパリ五輪出場決定。２０２４年パリ五輪57キロ級で金メダルを獲得。育英大助手として籍を置きながら、高知大大学院人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻に進学。父の櫻井優史氏は、高知レスリングクラブ主宰。

元木咲良（もとき・さくら）

２００２年２月20日埼玉県生まれ。埼玉栄中２年時に全国中学選抜選手権準優勝。埼玉栄高２年時に世界カデット選手権で優勝。２０２０年育英大入学。大学３年時の２０２２年に明治杯全日本選抜選手権で初優勝。パリ五輪予選の２０２２年12月の天皇杯全日本選手権、２０２３年６月の明治杯全日本選抜選手権で優勝して世界選手権代表に。同大会で銀メダルを獲得してパリ五輪出場決定。２０２４年パリ五輪62キロ級で金メダルを獲得。２０２５年世界選手権優勝。育英大助手として在籍しながら群馬大学大学院食健康科学研究科で学ぶ。父の元木康年氏はシドニー五輪のグレコローマン63キロ級9位

