累計販売数100万個突破*「ReWEAR（リウェア）」から“再生クリーニングブースター” 1月30日新発売　生地を傷めにくく、おしゃれ着・赤ちゃん用衣類にも使える新しい漂白剤

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開する再生ファブリックケアブランド「ReWEAR （リウェア）」 は「再生クリーニングブースター」を順次発売します。

商品名：リウェア 再生クリーニングブースター

価格：858円(税込)

発売日：2026年1月30日（金）より順次

【ECのみ】公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/product_categories/ReWEAR-31)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000372/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/0BF1CBB2-A835-4ADD-9B09-202E71668B34?ingress=0&lp_context_query=REWEAR&visitId=4dc479b8-052b-4947-9aa1-fcdd3df43866&lp_query=REWEAR&lp_slot=desktop-inline&store_ref=SB_A06454444VDBYIG0C6VB-A022223538DQMTVXJR91K&ref_=sbx__sbtcd2_cta)

開発背景

お気に入りの一着を、気兼ねなく楽しめる世界の実現へ。漂白剤の常識を覆す、衣類ケアの新カテゴリーを提案

近年、国内のクリーニング店舗数が減少し、家庭での衣類ケアにはより高度な役割が求められています。しかし、当社の調査*1では約半数が「黄ばみやシミの落とし方が分からず、服を処分している」と回答。さらに「おしゃれ着用洗剤では汚れ落ちが不十分」かといって「漂白剤は生地を傷めそう」といったジレンマも明らかになりました。

こうした「ケアの限界」によって廃棄される衣類を減らすために、ReWEARは衣類ケアの新カテゴリとして「毛玉・毛羽立ち除去効果のある漂白剤」を提案します。

頑固なシミや蓄積汚れを強力に分解*2しながら、生地を傷めにくい設計を追求

好評発売中の「再生柔軟剤」の技術を応用し、デンマーク産酵素の力で毛玉・毛羽立ちを除去。洗浄と同時に衣類をよみがえらせる*3、従来の漂白剤にはなかった「再生ケア」の価値を付加しました。

洗浄力とダメージケアを高い次元で両立し、お気に入りの服を新品のような風合いへと導く。ReWEARは、家庭での衣類ケアを「汚れ落とし」から「お気に入りの一着を長く楽しむこと」へと進化させていきます。

*1 I-ne調査「柔軟剤ニーズ調査 衣類/衣類ケアに関する価値観」（n=1215 男女20代～60代）

*2 実験環境下で洗濯にて検証。汚れの程度や種類によって効果は異なります。

*3 実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を 含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

商品特長

１．マルチ酵素×酸素が頑固な汚れを根本から強力分解*1

汚れ落ちに関わる酵素を4種類（プロテアーゼ・リパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼ）を配合することで、様々な汚れにアプローチ。「酵素（コウソ）と酸素（サンソ) の分解する力」と「酸素（サンソ）のはがす力」で汚れをしっかりと落とします。塩素フリーで脱色しにくく、おしゃれ着や色柄もの、赤ちゃん用衣類にも使用できます。

※1 すべてのニオイを落とすわけではありません。 ※2 すべての菌を除菌するわけではありません。２．毛玉・毛羽立ちを除去して衣類をよみがえらせる*2

サステナビリティ先進国であるデンマークのメーカーが衣類廃棄問題の解決を願い開発した酵素成分（セルラーゼ*3）を配合。衣類がダメージを受けて毛羽立った部分に酵素が選択的に反応し、繊維を分解・除去することで、色・柄がくっきりとし新品のような仕上がりに。

※コットン混合衣類で洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。 綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

*1 実験環境下で2時間つけおき後に洗濯にて検証汚れの程度や種類によって効果は異なります。

*2 実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を 含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

*3 汚れを落とすのに関わるセルラーゼとは異なるセルラーゼ

使用方法

■毎日のお洗濯に

粉末洗剤投入口、もしくは衣類を入れる前に、直接洗濯槽に本品を入れます。

その後、衣類と洗濯洗剤を入れ、衣類の洗濯表示に従って洗濯してください。

＜使用量の目安＞

・縦型洗濯機の場合は水量30Lに対して10g、水量60Lに対して20g

・ドラム式洗濯機の場合は衣類4kgに対して10g

こんな時におすすめ

・ニオイ残りなどがあり洗えていない気がするとき

・子供の服などを普段からしっかりと洗いたいとき

■つけ置き洗いに

本品を水かぬるま湯*によく溶かし、30分～2時間ほどつけ置きしてください。

その後、水ですすぐか、洗濯してください。

* 温水を使用するとより効果的です。

＜使用量の目安＞

水1Lに対して5g

こんな時におすすめ

・頑固な汚れを落としたいとき

・ニオイが特に気になるとき

サステナビリティへの取り組み

ReWEARでは、環境に配慮した素材を使用したパッケージを使用しています。また衣料をより長く大切に使うことを後押しすることで、衣料廃棄問題の緩和に貢献する一つの方法を提案します。

【パッケージの環境対応素材について】

ボトル：本体ボトル資材〈バイオマスPE〉

詰替え：包装資材〈バイオマスフィルム〉

商品概要

■リウェア 再生クリーニングブースター

容量：400g （約1.3か月分*）

価格：858円(税込)

■リウェア 再生クリーニングブースター（詰替）

容量：700g （約2.3か月分*）

価格：1,298円(税込)

* 1日1回、30Lの洗濯時に使用の場合の目安

シリーズ商品

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン

500mL /880円(税込)

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク（詰替）

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン（詰替）

800mL/1,320円(税込)

ReWEAR

2025年4月に店頭発売を開始したReWEARは、累計販売数100万個*を突破し、季節限定品はSNSで話題になり数日で完売しました。「服よみがえる、再生柔軟剤」として今までにない機能価値や、調香師が創香したこだわりの香りが評価され、各種メディアのヒットアイテムとしてランクインしました。また、日本経済新聞社「2025年日経MJヒット商品番付」にも選出されています。

HP：https://rewear-official.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/rewear_laundry/

X：https://x.com/ReWEAR_Laundry

TikTok：https://www.tiktok.com/@rewear_laundry