宮城県岩沼市に冷蔵ロッカー型″野菜自動販売機″が登場！～知事賞受賞の「きゅうり」を24時間、最適な品質管理でお届け～

株式会社パルサーが運営する「自動販売機JP」は、宮城県岩沼市で高品質な野菜の栽培を行う「寒風澤農園」様へ、冷蔵ロッカー型自動販売機「F-40LVM」の設置をお知らせいたします。

■ 背景と課題：高品質なブランド野菜を、いかに「最適な状態」で届けるか

宮城県農林産物品評会において「宮城県知事賞」の受賞歴（令和4年度）※を持つ寒風澤農園様は、その品質の高さから地域住民に深く愛されている農園です。

同園では、これまでもロッカー型の自動販売機による直売を行ってきましたが、近年の夏季における記録的な猛暑や冬場の冷え込みなど、外気温の変化による野菜の鮮度維持が大きな課題となっていました。

また、顧客の利便性を高めるための「紙幣対応」や、多種多様な野菜の形状に合わせた「柔軟な販売スペース」の確保といった、現代の購買ニーズへの適応が求められていました。

※出典：宮城県公式サイト「令和4年度農業普及関係各種表彰事業受賞者概要」

■ 導入のポイント：鮮度を可視化し、無人販売の収益性向上を支援する「F-40LVM」

今回導入された冷蔵ロッカー型自動販売機「F-40LVM」によってこれまで抱えていた課題に対して、以下のような改善へとつながりました。

・徹底した品質管理：冷蔵機能により、外気温の影響を最小限に抑え庫内温度を一定に保持。丹精込めて育てられた野菜の劣化を抑制し、廃棄ロスの低減とブランド価値の維持に寄与します。

・販売機会の拡大：従来のロッカー型では珍しい紙幣対応機能の搭載により、小銭の持ち合わせがない顧客の販売機会の損失を抑制。また、40扉の販売棚による多数販売や現代における非対面での購買ニーズなどに適応し、スムーズな購買体験を提供します。

・農業DXによる柔軟な経営：販売する商品の形状に合わせて棚のレイアウトを調整できる高い汎用性を備えています。きゅうり以外の季節野菜の販売も可能にし、農園の生産計画に合わせた柔軟な無人直売モデルを実現しました。

■ 今後の展望：地域農業の持続可能な形を目指して

寒風澤農園での本取り組みは、人手不足が深刻化する農業分野において、24時間無人で高品質な販売を維持できる「省人化モデル」の好例です。

株式会社パルサーは、今後も自販機技術を通じて、生産者が守り抜いてきた「こだわり」を消費者にダイレクトかつ最適に届けるための支援を続けてまいります。

【F-40LVMについて】冷蔵タイプのロッカー型なら様々な商品に対応

【取扱品目】 40品目

【サイズ】 W1744mm×H1834mm×D620mm

【使用硬貨】 500円、100円、50円、10円

【使用紙幣】 1,000円（最大4枚）

自動販売機の詳細はこちら

農園名： 寒風澤農園

設置場所：宮城県岩沼市南長谷182-1

MAP

【自動販売機JPとは】

自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。30種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は1,000台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供できます。

サービスサイト

